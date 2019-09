Alltag in München Die Münchner Liste

1. "Am Wörthsee kannst du nur noch entspannt liegen, wenn du dir ein Boot mietest."

2. "Ich habe diese zwei Typen in Unterhose schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hoffe, denen geht’s gut."

3. "Mein Sohn, im Biergarten am Kesseloher See sitzt der Handwerker neben dem Manager. Gibt’s was Schöneres?" – "Ja! Dubai ist noch schöner."

4. "Der Schuhbeck ist schon ein Schlawiner."

5. "Wollen wir am Sonntag im Nordfriedhof joggen und dann im Café Clara frühstücken?"

6. "Die Polpette in der Ambar sind echt der einzige Grund, um sich mit dem Rad den Nockherberg hochzuquälen."

7. "Ach, schon wieder ein neues Trambahn-Design? Sonst gäbe es ja auch keinen Grund, dauernd die Preise zu erhöhen."

8. "Das Volkstheater hat mit Abstand die schnellste Garderobe Münchens."

9. "In der Rheinpfalz saß früher Jimi Hendrix."

10. "Leider gibt’s im Grünwalder keine gscheite Loge."

11. "Wirklich gut ist das Café Glockenspiel nicht mehr, aber dieser Ausblick ..."

12. "Mein ehemaliger Mitbewohner kennt eine Kellnerin im Schottenhamel, die bringt uns bestimmt rein."

13. "Wenn wir an Silvester auf eine Hütte wollen, sollten wir uns eigentlich jetzt darum kümmern."

14. "Klar stelle ich meine Wohnung während der Wiesn auf Airbnb. Das hat mir letztes Jahr den Urlaub bezahlt."

15. "Was?! Du hast nie 'Monaco Franze' gesehen?!"

16. "Meine Oma hat im Drehrestaurant im Olympiaturm Geburtstag gefeiert. Das war das erste Mal, dass ich da hochgefahren bin."

17. "Ich glaube schon, dass ich gegen die Tischtennisspieler an der Isar eine Chance hätte. So gut sind die auch wieder nicht."

18. "Wie sieht’s aus: Sonnenuntergang und Feierabendbier beim Landtag?" – "Ist schon schön da, aber es gibt nirgends eine Toilette."

19. "Der Kimmich saß gestern neben mir im Trachtenvogl."

20. "Die Osterseen sind im Herbst, mit den fallenden Blättern, noch schöner als im Sommer."