Freunde Insel der Freundschaft

ZEITmagazin: Herr Brüggemann, Herr Kruse, Sie waren drei Wochen lang in Malaysia und haben eine Fotoserie zum Thema Freundschaft gestaltet, mit Fotos, die auf diesen Seiten zu sehen sind. Wie kam es dazu?

Jörg Brüggemann: Wir sind zusammen auf die Insel Penang in Malaysia gefahren, weil wir von einem Fotografie-Festival ein Stipendium erhalten hatten. Wir haben gedacht: Was ist ein gemeinsames Thema? Und so kam das mit der Freundschaft.

Tobias Kruse, 40, geboren in Waren an der Müritz, ist Mitglied der renommierten Fotoagentur Ostkreuz in Berlin. Er gewann mehrere Preise, unter anderem den New York Foto Award. © Jörg Brüggemann

ZEITmagazin: Warum ist Freundschaft für Sie ein wichtiges Thema?

Tobias Kruse: Weil es das noch nicht gab, wir sind beide auf der Suche nach Themen, die nicht so unmittelbar erzählbar sind.

ZEITmagazin: Inwiefern war Malaysia als Ort wichtig?

Kruse: Wir waren in Georgetown, einer Stadt auf der Insel, wo das Leben ein bisschen anders ist als auf dem Festland. Es leben viele Chinesen und Inder dort. Die Insel hat auch mit unserer eigenen Freundschaft zu tun. Wir haben dort bereits zweimal Foto-Workshops geleitet. Dabei hat sich unsere Freundschaft vertieft.

Jörg Brüggemann, 39, geboren in Herne, ist ebenfalls bei Ostkreuz. 2012 erschien sein Fotoband "Metalheads – The Global Brotherhood". © Tobias Kruse

ZEITmagazin: Wie schwierig ist es, ein Thema zu bebildern, das man nicht konkret greifen kann?

Brüggemann: Es ist eine Frage des Zugangs. Man muss sich da reinfühlen, das ist das Entscheidende. Freundschaft ist ja vor allem erst mal ein Gefühl. Das muss man ausleben, man muss sich reinfühlen, es aushalten. Und daraus entstehen dann Bilder.

ZEITmagazin: Ihre Bilder zeigen auch Fische und Hunde. Können denn Tiere Freunde sein?

Brüggemann: Ich glaube, dass Menschen solche Gefühle wie Freundschaft oft in Tiere hineininterpretieren, weil sie sich gerne von Tieren repräsentiert sehen. Wenn man ein Foto von einem Fischschwarm sieht, und da steht die Überschrift "Freundschaft" drüber, dann denkt man sich: "Okay, das ist ’ne Gang." Sind Fische miteinander befreundet? Ich glaube nicht. Bei Hunden halte ich das allerdings für möglich.

ZEITmagazin: Wenn man sich das Bild mit der Frau und dem Hamster anschaut: Die Frau kann mit dem Hamster befreundet sein – der Hamster aber nicht mit der Frau?

Brüggemann: Es gibt auf jeden Fall eine enge Verbindung zwischen Menschen und Tieren. Die haben wir in diesem Fall auch gespürt, sonst hätten wir dieses Foto nicht gemacht.

Kruse: Ich weiß nicht, ob ich mich in einen Hamster hineinfühlen kann. Aber wenn es um Menschen und Tiere geht, gibt es natürlich auch dieses Verhältnis von Stärke und Schwäche, ganz besonders auch bei so einem kleinen Tier. Da gibt es diesen großen Menschen, der sich um dieses kleine Wesen kümmert. Und das nicht ganz ohne Eigennutz, weil er auch etwas davon hat.

ZEITmagazin: Menschen erzählen sich seit Jahrhunderten Tierfabeln, um abstrakte Sachverhalte zu veranschaulichen. Ist das auch Ihr Ziel?

Brüggemann: Das Geschichtenerzählen wohnt der Menschheit ja fundamental inne. Mit der Sprachfindung des Menschen sind die Geschichten gekommen. Und das ist im Prinzip genau das, was auch wir machen. Unsere Bilder erzählen ebenfalls Geschichten. Die Dinge, von denen wir erzählen, sind so alt wie die Menschheit: Freundschaft, Liebe, Zuneigung, abgestoßen werden, also auch die negativen Seiten von alledem. So, dass sich jeder auf seine Weise damit verbunden fühlen kann.

ZEITmagazin: Ihr Foto vom Baum und seinen immensen Wurzeln – wie passt das zum Thema Freundschaft?

Kruse: Es gibt diesen Baum, der hat eine Wurzel, dazu kann man sich Gedanken machen. Manchmal ist es auch einfach nur ein Gefühl, was man zu Bildern hat. Das muss auch nicht erklärt werden.

1/10 Halten und Gehaltenwerden auf der Insel Penang in Malaysia © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 2/10 Mensch und Tier können bestimmt miteinander befreundet sein ... © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 3/10 ... aber wie machen das die Bäume? © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 4/10 Zur Freundschaft gehört die Schattenseite: Der Streit und seine Überwindung © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 5/10 Gemeinsam gegen den Sonnenuntergang: Palme mit Neon © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 6/10 Man muss die Freunde nicht immer sehen, um zu wissen, dass sie da sind. © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 7/10 Das Gefühl, berührt zu werden © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 8/10 Hunde, die sich mögen © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 9/10 Menschen, die sich mögen © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse 10/10 Planen die beiden eine Bootstour? Was bedeutet es, dass wir in Tieren gerne Freunde sehen? © Jörg Brüggemann und Tobias Kruse

ZEITmagazin: Sie zeigen auch Menschen, die auf den Fotos allein zu sehen sind. Wo ist da der Freund oder die Freundin?

Kruse: Es gibt zum Beispiel das Bild von dieser lachenden Frau. Die ist in der Situation nur so erfreut und total gelöst, weil sie mit Freunden zusammen ist. Aber man muss die ja nicht unbedingt ebenfalls zeigen.

ZEITmagazin: Was macht Ihre eigene Freundschaft zueinander aus?

Kruse: Wir sehen uns oft, wir haben Spaß miteinander, wir verreisen miteinander. Wir erzählen uns Dinge, die wir anderen nicht erzählen würden.

Brüggemann: Wir streiten uns und vertragen uns.

ZEITmagazin: Ab wann ist man eigentlich miteinander befreundet? Wie war das bei Ihnen?

Kruse: Bei uns hat es länger gedauert.

Brüggemann: Irgendwann merkt man, dass man den anderen anruft, ohne einen Grund dafür zu haben, sondern weil man einfach reden will. Das ist bei mir häufig der Moment, wo ich merke, das ist Freundschaft. Ich will nichts, und niemand will was von mir, sondern es geht nur darum, dass man Zeit miteinander verbringt, weil man das genießt.

Kruse: Ziellos im positiven Sinne – es hat keinen Grund. Man verfolgt kein Ziel, um irgendwas zu erreichen.

ZEITmagazin: Sind Sie nach dieser Arbeit nun zu Experten geworden in Sachen Freundschaft?

Brüggemann: Nein.

Kruse: Wir sind Experten unserer eigenen Freundschaft geworden.