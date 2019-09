Alber Elbaz Schuh mit Seele

Wie stark sich die Mode in den vergangenen Jahren verändert hat, erkennt man auch daran, wie schnell große Namen verblassen. Wo ist eigentlich Marc Jacobs? Der Mann, der einst das Image von Louis Vuitton als Koffermacher in das einer globalen Modemarke verwandelte und zweimal im Jahr für seine Schauen im Louvre wahre Opernkulissen errichten ließ – bis er 2013 ausgewechselt wurde. Zwar betreibt Jacobs immer noch die eigene Modelinie unter seinem Namen, macht aber deutlich weniger Aufhebens darum. Auch Tom Ford, der einst Gucci neu erfunden hat, entwirft unter eigenem Namen weiter und erhält dafür erheblich weniger Beachtung. Tomas Maier, der die italienische Marke Bottega Veneta von einem Taschen-Label zu einer der gefragtesten Luxus-Modemarken entwickelt hat, wurde voriges Jahr gekündigt – seitdem hört man nichts mehr von ihm. Die drei haben Großes geleistet und die Mode geprägt, nun geht der Zirkus ohne sie weiter. In Zeiten von Social Media brauchen Marken schnelle, laute Bilder und keine langwierigen Gestaltungsprozesse. Die Vorstellung, der Designer schwebe über allem und erspüre die Trends der Zukunft intuitiv, ist nicht mehr gefragt. Ein gutes Instagram-Posting ist heute im Zweifel mehr wert als ein gutes Kleid.

Nun bekommt einer jener großen Designer, die die Bühne verlassen mussten, wieder einen Auftritt: Der israelische Modeschöpfer Alber Elbaz hat eine Kollektion für Tod’s entworfen. Entstanden sind Taschen aus neonfarbenem Neopren, bunte Ballerinas und Loafers mit Sneaker-Sohlen. Auch um Elbaz war es längere Zeit still. Er war Designer für Yves Saint Laurent und Krizia gewesen, bevor das Label Lanvin ihn als Kreativdirektor nach Paris holte. Mit Elbaz als Designer wurde Lanvin zu einer tonangebenden französischen Modemarke. Die Entwürfe von Lanvin schienen in einer anderen Welt zu spielen: zauberhafter und überraschender als andere Marken, geprägt von Elbaz’ bübischem Charme. Sein Gastspiel bei Tod’s ruft Erinnerungen an diese Zeit wach: Einen edlen Lederschuh mit einer Sohle aus Schaumgummi zu kombinieren ist Ausdruck jenes verschmitzten Humors, der Elbaz auszeichnet.

Auch ein bisschen Melancholie ist zu spüren. Schließlich ist alles, was schön ist, auch deswegen schön, weil es vergänglich ist. Wie der Ruhm vergänglich ist, dem Elbaz mit seiner kleinen Kollektion womöglich nachtrauert. Doch ohne den Motor der Vergänglichkeit wäre die Mode tot, insofern ist das Gefühl von Wehmut durchaus in Ordnung. In jedem Fall erinnert Elbaz’ Kollektion für Tod’s daran, dass der Mode Menschen fehlen, die nicht nur Hochleistungskreative sind, sondern auch die Seele einer Marke.

Foto: Peter Langer / Da kommt Wehmut auf: Loafers von Alber Elbaz für Tod’s