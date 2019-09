Astronomie Weltenbummel

Meine Reise zu den Planeten beginnt mit einem Rumpeln. Ein Elektromotor surrt, und in der hölzernen Kuppel über mir öffnet sich langsam ein Spalt. In der Mitte des Raums steht ein weiß lackiertes, fünf Meter langes Teleskop auf einem Metallsockel. Ein Mann in einem grauen Kittel zieht das vordere Ende an einem Seil zu sich herunter, nimmt die Schutzkappe ab und richtet es auf den Spalt in der Kuppel, in dem sich der Abendhimmel zeigt.

Wer die Berliner Wilhelm-Foerster-Sternwarte zum ersten Mal besucht, der meint, hier müsste vor Jahrzehnten die Zeit stehen geblieben sein. Die Sternwarte wurde in den Sechzigerjahren im Stadtteil Schöneberg auf einem ehemaligen Schutthügel gebaut. Der Weg hinauf ist nicht beleuchtet und führt durch einen verwahrlosten Park. Außer einem uralten Computer gibt es in der Sternwarte nichts, was irgendwie an die Gegenwart erinnert. In der größten der drei weißen Kuppeln steht das fünf Meter lange Linsenteleskop, ein Eisenrohr. Es ist sogar noch älter als das Gebäude, es wurde 1889 in Berlin hergestellt und war einmal das Schmuckstück einer Sternwarte, die der Krieg zerstörte. Hierher kommen jede Woche Schulklassen, Kinder in Begleitung ihrer Eltern, und für die erwachsenen Astronomiefans gibt es sogar eine Samstagabendführung.

Martin Dentel, 64, zeigt Astro­nomiefans an der Berliner Wilhelm­-Foerster­-Sternwarte den Nachthimmel. Er hilft Planeten­forschern wie Jaumann durch die Beobachtung von Asteroiden. © Daniel Rodríguez

An diesem Abend bin ich der einzige Besucher. Ich möchte endlich einmal alle Planeten unseres Sonnensystems mit eigenen Augen sehen. Ein nie erfüllter Kindheitstraum, ein verrückter Wunsch, eine fixe Idee. Schwierig zu erfüllen, denn die Planeten sind nicht ständig am Himmel zu sehen, und einige sind einfach so weit weg, dass man sie selbst mit einem großen Teleskop kaum findet. Wird man in der Sternwarte den Kopf über mich schütteln? Der Mann in dem grauen Kittel, der die Führungen leitet, brummt: "Ach, viele Amateure wollen eben alles sehen." Unter den als schrullig geltenden Astronomiefans ist womöglich auch noch Platz für mich.

Der Mann heißt Martin Dentel und ist 64 Jahre alt. Wegen seines weißen Haarschopfs sieht man ihn selbst dann noch, wenn das Licht, wie jetzt, bereits ausgeschaltet ist und nur eine matte rote Lampe brennt. Schon als Kind habe er sich für Astronomie begeistert, erzählt er. Genauso ging es mir. Man entdeckt ja die Welt gerade erst und fragt sich, was das eigentlich ist, das die Erwachsenen Kosmos oder Universum nennen. Wie es kommen kann, dass man selbst und all die anderen Menschen auf einer Steinkugel durch ein riesiges Nichts treiben, das angeblich nirgendwo ein Ende hat.

Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt und saß nachts im Garten vor meinem eigenen Teleskop. Es kam aus dem Quelle-Katalog, war einen halben Meter lang und stand auf einem wackligen Stativ. Stille und Dunkelheit weckten immer wieder die Erwartung magischer Momente, wie jetzt.

Ich lernte, dass die flackernden Punkte Sterne sind, also ferne Sonnen. Die meisten der sieben erdfernen Planeten, die von unserer Sonne angestrahlt werden, sind viel heller und daher leicht zu finden – ihr Licht ist ganz ruhig. Die Planeten sind die spektakulärsten Objekte am Himmel. Der majestätische Jupiter, der größte von allen, ich konnte sogar einige seiner Monde erkennen. Der gleißende Saturn mit seinen Eisringen: ein Schmuckstück. Der Mars: rotfleckig, man ahnt seine wüstenhaften Kontinente. Einzig die Venus, meist nur eine schmale Sichel, blieb blass. Nicht immer sind diese Planeten zu sehen, und manche machen sich ganz rar. An Uranus, Neptun und Merkur scheiterte ich. Es war zu schwer, ihnen auf die Spur zu kommen.

Nicole Schmitz, 43, ist Inge­nieurin für Luft­ und Raumfahrt am Deutschen Zentrum für Luft­ und Raumfahrt (DLR) in Berlin. Mit Ralf Jaumann baut sie eine Kamera, die 2022 mit der europäischen Sonde Juice zum Jupiter fliegen wird. © Kjell-Ove Storvik /​ AMASE

"Sie haben leider Pech", sagt Dentel. "Alle Planeten außer dem Jupiter stehen gerade unter dem Horizont. Da müssten Sie schon öfter kommen. Könnte ein Jahr dauern." Dann macht er sich weiter an dem Teleskop zu schaffen.

In den nächsten Wochen werde ich Martin Dentel und die Sternwarte immer wieder besuchen. Er wird sich als hervorragender Experte erweisen, der auch die Fortschritte der Planetenforschung verfolgt. Im Internet stoße ich auf verblüffende Bilder, die die Planeten und deren Monde, ihre Trabanten, aus der Nähe zeigen – vor einigen Jahrzehnten unvorstellbar. Raumsonden haben sie aufgenommen. Etwa den Merkur, von Kratern übersät wie der Erdmond. Oder den vereisten Jupitermond Europa, bedeckt mit schmutzigbraunen Linien, die an die Kratzspuren von Schlittschuhen erinnern. Auf YouTube gibt es Videos wie jenes des Nasa-Rovers Opportunity, das dieser im Frühjahr 2019 von staubigen Marslandschaften schoss. Das Video wurde eine Million Mal angeklickt.

Es stellt sich heraus, dass Wissenschaftler sich gerade ebenfalls sehr für die Planeten interessieren. Von ihnen werde ich viel Spannendes über diese erfahren. Denn noch nie waren so viele Apparate für die Forschung auf den Planeten aktiv oder auf dem Weg zu ihnen, spektakuläre Expeditionen sind geplant. Die Menschheit ist gerade dabei, sich ein neues Bild von den Planeten zu machen.

Für die Wissenschaftler geht es dabei um große Fragen: Was kann man von den Planeten über die Geschichte des Sonnensystems lernen – und über die Entstehung des Lebens? Gibt es Leben womöglich auch außerhalb der Erde?

Ralf Jaumann, 65, ist Planetenforscher am DLR. Er baut Kameras und war an den meisten jüngeren Ex­peditionen zu Planeten beteiligt. © DLR

In der Wilhelm-Foerster-Sternwarte ertönt zum zweiten Mal ein Rumpeln. Eine schmiedeeiserne Treppe dreht sich um das Teleskop, bis sich die kleine Plattform am oberen Ende der Treppe unter dem Okular befindet. Martin Dentel klettert hinauf und dreht an einem hölzernen Ring, der so groß ist, als sei er dafür gemacht, ein Schiff zu steuern. Dann ist das Teleskop scharf gestellt.

Es dauert ein bisschen, bis das Auge den richtigen Abstand zur Linse findet. Da ist eine Kugel, quer überzogen von bräunlich-weißen Streifen, daneben kleinere weiße Punkte. Der Jupiter, wie ich ihn bereits von früher kenne, nur viel größer, mit vier seiner Monde.

Der Jupiter besteht aus Gas, vor allem aus Wasserstoff und Helium, wie alle äußeren Planeten. Nur die inneren vier – also Merkur, Venus, Erde und Mars – sind aus Gestein. Der Jupiter ist immer von Wolken bedeckt, die wegen der schnellen Rotation des Planeten Streifen bilden. Berühmt ist der rote Fleck des Jupiters, ein braun-weiß-roter Wirbel, wohl ein Hurrikan, jahrhundertealt. "Schon vor 200 Jahren hat man ihn gesehen", sagt Dentel. Ich schaue noch einmal durch das Okular, von dem Auge sehe ich nichts.

Als ich Ende der Siebzigerjahre im Garten vor dem Teleskop saß, war der Jupiter neben dem Saturn der Höhepunkt vieler Nächte. Damals waren bereits die ersten Raumsonden zum Jupiter geflogen, unbemannte Raumschiffe voller wissenschaftlicher Instrumente. Pioneer 10 näherte sich dem Jupiter 1973. Vier Jahre später starteten die beiden legendären Voyager-Sonden, sie kamen 1980 beim Jupiter an. Alle drei Sonden lieferten großartige Aufnahmen und neue Forschungsdaten. Dank Voyager sah man zum ersten Mal Uranus und Neptun als majestätisch blaue Kugeln im All schweben. Die Sonden sind bis heute irgendwo im interstellaren Raum unterwegs, ihre Funksignale empfängt die amerikanische Raumfahrtorganisation Nasa immer noch, auch wenn sie die Sonden nicht mehr steuern kann.