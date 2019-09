Jonathan Safran Foer Über Widersprüche

Der New Yorker Autor Jonathan Safran Foer hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Wir sind das Klima!, und es geht um sein eigenes inkonsequentes Verhalten im Angesicht der Klimakrise. Manchmal, so gesteht er in seinem Buch, esse er sogar heimlich Fleisch. Das ist deshalb bemerkenswert, weil der Autor vor ein paar Jahren mit seinem Buch Tiere essen zu einem der Helden der Vegetarier-Bewegung wurde. Jetzt erfahren wir aus einem Interview im Spiegel: Es gebe "wohl kaum jemanden, der ein noch stärkeres Verlangen" nach F. habe, "irre peinlich" sei ihm das. Aber genau das, so Foer, sei ja das Interessante: Wie damit umgehen, dass man weiß, was das Richtige wäre, aber es nicht schafft, das Richtige zu tun?

Das ist weise, finden wir. Und clever. Weil: Warum noch mal über dasselbe Thema ein Buch schreiben, wenn doch die Gegenthese zum vorherigen Buch jetzt garantiert viel mehr Aufmerksamkeit bekommt?

Wir haben uns mal vorgestellt, wie die Bestsellerliste 2021 aussehen könnte.

Platz eins: Peter Wohlleben, Das geheime Leben von mir selbst. Claim: Ja, der deutsche Oberförster streift gerne durch den Wald. Genauer: streifte gerne durch den Wald. Noch lieber klebt er an seinem Smartphone – und alles, was ihn noch mit seinem früheren Leben verbindet, ist seine Aufmerksamkeitsspanne, die der eines Eichhörnchens gleicht.

Platz zwei: Bas Kast, Bekenntnisse eines Sugardaddys. Claim: Ja, Bas Kast hat einen Millionenseller über sein Leben mit der Essenz der Essenz aus 330 Diäten und Ernährungsstudien geschrieben (ausgewogen essen; kein Fast Food). In diesem Buch stellt er sich der Tatsache, dass er sich immer öfter nachts vor seinem Kühlschrank wiederfand, in der Hand eine Tiefkühlpizza und das neue Ben & Jerry’s "Topped Love is ..." mit Erdbeerherzen drin. Natürlich ist ihm das peinlich. Aber er weiß auch: Nur wer sein Verhalten radikal akzeptiert, hat eine Chance, es zu verändern.

Platz drei: Marie Kondo, Chaostheorie. Claim: Yep, Marie Kondo hat einen Weltbestseller geschrieben, in welchem sie das Aufräumen zum Zen erhebt. Was kaum jemand weiß (außer ihrem Mann und ihren 13 Siamkatzen): Während die Welt immer aufgeräumter wurde, versank das Leben der Autorin im Chaos. Bis sie eines Tages über Berge von ungeöffneten Verlagsabrechnungen, Dollarscheinen und alten Ben-&-Jerry’s-Eisbechern stieg, um in eines ihrer vier mit Katzenhaaren beklebten MacBooks den Satz zu tippen, von dem sie nun hofft, dass er der erste Schritt zu ihrer Heilung sein wird: Mein Name ist Marie Kondo, und ich bin Messie.