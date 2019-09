Die großen Fragen der Liebe Wer setzt die Beziehung aufs Spiel?

Die Frage: Max hat sich nach einer Scheidung und einer beruflichen Krise von seiner Arbeit als Versicherungsjurist verabschiedet. Er tut jetzt, was er schon immer tun wollte: Bücher machen. Der Kleinverlag, den er gründet, beschert ihm viel Arbeit und wenig Verdienst, aber Max glaubt an die Zukunft seiner Autoren. Auf einer Feier lernt er Christine kennen. Er unterstützt sie während ihrer Scheidung und berät sie in der Führung eines Cafés, das Christines alkoholkranker Mann fast ruiniert hätte. Jetzt blüht der Laden, und Christine drängt: Gib doch den brotlosen Job als Kleinverleger auf, da kommst du nie auf einen grünen Zweig. Steig bei mir ein! Als Max zögert, wird Christine ärgerlich. Sie stellt ihm ein Ultimatum: Wenn du mich lieben würdest, hättest du diese Bedenken nicht! Es ist doch auch zu deinem Besten! Du setzt unsere Beziehung aufs Spiel!

