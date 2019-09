Deutschlandkarte Theaterintendanten

© 1kilo



Woher stammen die Theaterintendanten? Arbeitsort (rosa) und Geburtsort (blau) der Intendanten der 30 beliebtesten Theater (nur öffentlich geförderte; die Beliebtheit ist gemessen an den Zuschauerzahlen von Schauspiel-Inszenierungen der Saison 2016/17).

Mögen die Leiter von Deutschlands städtischen und staatlichen Bühnen noch so unterschiedlich sein, eins haben sie fast alle gemeinsam: Sie kommen von weit her. Von den Intendanten der 30 populärsten Theater kann einzig Lutz Hillmann entspannt in seine alte Heimat reisen – 20 Kilometer sind es von Bautzen nach Bischofswerda. Shermin Langhoff lebt sogar fast 2500 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt, dem türkischen Bursa. Langhoff ist eine von vier Intendantinnen auf der Karte. Darauf sind so viele Frauen wie gebürtige Berliner verzeichnet, die die meisten Intendanten stellen. Berlin ist ein heißes Pflaster, was die Debatten angeht: Nachdem Chris Dercon 2017 den Volksbühnen-Chef Frank Castorf ablöste, kritisierte man, dass ein Fachfremder aus London importiert wurde. Seit Dercons Rücktritt ein Jahr später leitet Klaus Dörr interimsmäßig die Geschäfte, er stammt aus Neustadt an der Weinstraße. Ab 2021 soll René Pollesch übernehmen, aus Friedberg in Hessen. Die Berliner Stücke fanden beim Publikum 2016/2017 vergleichsweise wenig Zuspruch: Bei den Zuschauerzahlen führen die Sächsischen Staatstheater, das Hamburger Schauspielhaus und die Bayerischen Staatstheater.