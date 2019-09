Zwiebeldip Ein zitroniger Zwiebel-Dip

Nehmen Sie eine Tüte Zwiebelsuppe, und verrühren Sie das Pulver mit etwas Crème fraîche, fertig ist der Zwiebeldip. Kleiner Scherz. Würde ich niemals tun. Hier im Wochenmarkt ist natürlich noch alles handgemacht und saisonal. Also muss man erst mal ein halbes Kilo Zwiebeln schälen und vierteln, wahrscheinlich leider tränenüberströmt. Aber das war es dann eigentlich auch. Denn für dieses Rezept werden die Zwiebeln nicht in der Pfanne langsam mit viel Herumrühren gegart, bis sie weich sind. Nein, sie werden im Ofen gebacken. Das dauert lange, nämlich eine Stunde. Dafür geht das wie von selbst, man wendet sie nur ab und zu.

Ich habe überlegt, ob ich das Rezept "Dip aus verbrannten Zwiebeln" nennen soll, aber ich ahne, dass es einige abschrecken würde. Es hilft allerdings auch nicht, es zu verschweigen: Die Zwiebeln haben schwarze Stellen, wenn sie aus dem Ofen kommen. Meiner Meinung nach ein Hochgenuss, vor allem wenn das Verbrannte auf den unschuldig frischen Sauerrahm trifft. Man kann den Dip zu Chips essen, was sehr intensiv schmeckt. Besonders gut passt er zu Karotten, Stangensellerie, Paprika oder einfach zu Brot.

Zwiebeln schälen, vierteln, mit etwas Olivenöl einölen. Im Ofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze 60 Minuten lang backen. Danach Zwiebeln mit dem Pürierstab pürieren, mit Frischkäse, Sauerrahm, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Chili, Pfeffer und Salz vermengen. Dann abschmecken. An dieser Stelle können Sie überlegen, ob Sie noch 2 TL Worcestersoße hinzufügen. Wenn Sie keine besitzen und womöglich auch noch nie davon gehört haben, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ich will Sie nicht auf falsche Gedanken bringen. Dies ist, wie gesagt, eine seriöse Kochkolumne. Mit Fertigsoßen haben wir hier nichts zu tun.

Dip aus gerösteten Zwiebeln

Zutaten: 500 g Zwiebeln, etwas Olivenöl, 100 g Frischkäse, 100 g Sauerrahm, 1 EL Zitronensaft, 1 TL Abrieb von der Zitrone, 1 Msp. Chilipulver, Salz , Pfeffer