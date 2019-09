Die großen Fragen der Liebe Hält ihre Beziehung ihn zurück?

Die Frage: Frida und Silas sind vor einem Jahr zusammengezogen. Silas’ Traum war es immer, irgendwann für ein paar Jahre im Ausland zu arbeiten, am liebsten in den USA. Frida will auf jeden Fall in Deutschland bleiben, eine Fernbeziehung wäre für sie aber denkbar. Als eine Stelle in den USA ausgeschrieben wird, auf die Silas genau passen würde, zögert er, sich zu bewerben. Er findet immer wieder neue Gründe, daran zu zweifeln, ob er überhaupt eine Chance auf den Job hat und ob er ihn denn überhaupt wollen würde, wenn er ihn bekäme: "Wir sind doch gerade erst eingezogen, fühlen uns wohl miteinander, alles ist schön. Ich will das gerade gar nicht aufgeben." Frida hat deshalb das Gefühl, ihn durch die Beziehung zurückzuhalten. Für sie fühlt es sich an, als würde Silas sich zu sehr nach ihr richten und nicht nach seinen eigenen Wünschen.

