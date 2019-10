Jimmy Carter Der lange Abschied eines Präsidenten

Am Morgen, der einer langen und stickigen Nacht nachfolgt, die die meisten Schaulustigen schlaflos auf dem Parkplatz verbrachten, in ihren Autos, auf ihren Klappstühlen, als die Geduldigen eingelassen und die Zuspätgekommenen vor der Tür abgewiesen wurden, betritt er mit unsicherem Gang die Kirche. Das Haar dünn wie Gespinst mittlerweile, so schlohweiß, dass es fast durchsichtig ist. Den Rücken tief gebeugt. Ruckartig schiebt er sich voran. Er hält nach einigen Schritten inne, um sich dann wieder in Bewegung zu setzen. Er hebt zur Begrüßung die Hand und dreht seinen Kopf zur Menge hin. Seine Augen, einst strahlend blau, sind im hohen Alter milchig geworden. Er lächelt das breite Lächeln, an dem man ihn jahrzehntelang erkannte und mit dem er einst die Nation für sich gewann. Die Menge aus über 400 Gottesdienstbesuchern würde an dieser Stelle applaudieren, doch das hat man ihnen zuvor untersagt. Der Präsident hasst es, wenn man ihm in der Kirche Beifall klatscht.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden