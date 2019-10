Gebratene Seezunge Einfach Fisch

Ein Fisch, gebraten in etwas Butter, mit süßen Trauben, Kapern, Wermut – dieses Gericht ist schlicht und einfach, köstlich und besonders. Also perfekt, könnte man meinen. Doch als die "Sole Véronique" Ende des 19. Jahrhunderts in London erfunden wurde, stellte sie eine Provokation dar, gerade wegen ihrer aufreizenden Schlichtheit. Unter Hochgenuss verstand man damals hoch aufgetürmtes Marzipan, und ein Rinderfilet allein genügte nicht, es musste von derselben Menge Trüffeln und Gänsestopfleber begleitet werden. Das Weglassen war die Revolution, ein Fischlein mit ein paar Trauben also gewissermaßen die Reformation in der Küche; es trug seinen Teil dazu bei, dass die Kuchenpaläste einstürzten. Eine Seezunge ist allerdings etwas Feines, und nicht immer hat man Glück, eine zu bekommen. Dann fragt man den Fischhändler nach Ersatz, der dann vielleicht einen Petersfisch, einen Wolfsbarsch oder einen Steinbutt anbieten wird.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Seezungen mit etwas Mehl bestäuben und salzen. Bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten je 2 Minuten braten. Den Fisch aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Butter und Trauben in die Pfanne geben, unter Rühren einen Moment lang andünsten, dann Wermut und Wein dazugießen. Die Flüssigkeit aufkochen, und das Ganze dann 5 Minuten lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Pfanne vom Herd nehmen, Fisch wieder in die Pfanne geben, ebenso Kapern, Petersilie, Zitronensaft und eine Prise schwarzen Pfeffer.



Mit Trauben gebratener Fisch (Sole Véronique)

Zutaten für 2 Personen: 2 EL Olivenöl, 4 Seezungenfilets, etwas Mehl, Salz, 50 g Butter, 150 g rote Trauben (halbiert), 25 ml Wermut, 25 ml Weißwein, 1 EL Kapern, 1 EL gehackte glatte Petersilie, etwas Zitronensaft, schwarzer Pfeffer