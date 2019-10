Männerliteratur Sophie Passmann

Wenn ich mich mal wieder so richtig langweilen will, lese ich Männerliteratur. Ich meine damit nicht Bücher von Männern allgemein, sondern eine sehr spezielle Unterform von Romanen, deren Plot immer nur daraus zu bestehen scheint, dass ein Mann existiert und mehr als ein Gefühl auf einmal fühlt. In Männerliteratur wird durch Westdeutschland gefahren oder durch Rom spaziert, irgendjemand wacht in seiner eigenen Kotze auf, raucht pausenlos irgendeine Zigarettenmarke, die in den Achtzigern eine popkulturelle Referenz war, zieht auf 190 Seiten über die Ex-Freundin her ("... die verrückte Schlampe!"), schreibt absichtlich ohne Komma. In Männerliteratur wird Hamburg abgekultet oder die alte Bundesrepublik, es wird geschimpft, wie nie ein Teenager schimpfen würde, es wird Bier getrunken, überflüssig viele Körperflüssigkeiten kommen vor, ab und zu wird getankt. Man sitzt ratlos rum, als sei die eigene Ratlosigkeit ein Palast. Männerliteratur stellt nichts infrage, wirft keine Fragen auf, sie erinnert sich nur daran, wie es war, als es noch ganz geil war.

