Raffungen Viel neuer Stoff

In der Mode wird gerade viel Stoff zusammengeschoben. Bei Bottega Veneta zum Beispiel sehen wir ein Kleid mit gerafften Ärmeln, bei Marni verlaufen die Raffungen eines langen Kleides mittig und bei einem Dolce-&-Gabbana-Kleid parallel. Traditionell galten geraffte Kleider in der Mode als Zeichen für Wohlstand. Denn Stoff war einmal sehr teuer – und wer es sich leisten konnte, in nur einem Kleid so viel davon zu verwenden, dass es auch für zwei Kleider gereicht hätte, der verfügte offenbar über viel Geld.

Nun wurde der Stoff aber nicht irgendwo gerafft, sondern vor allem an bestimmten Körperregionen. So trugen Frauen im 18. Jahrhundert sogenannte Polonaises. Die Polonaise war ein Kleid, das hinten mithilfe zweier innenliegender Schnüre und Bänder hochgerafft wurde. Durch Kürzen und Verlängern der Bänder konnte der Effekt verstärkt oder abgeschwächt werden. Durch die Aufhäufung von Stoff in der Rückenpartie wirkte das Gesäß der Frau üppiger. Dass man Stoff rafft, um ausgerechnet den Hintern dicker zu machen, ist heute freilich ein wenig naheliegendes Verhalten. Allerdings wurde auch versucht, anhand von Raffungen andere Körperteile zu betonen: Was im Rokoko das Gesäß war, wurden im Biedermeier die Oberarme.

Später ging man sparsamer mit Stoff um, bis Mitte des 20. Jahrhunderts spielten Raffungen keine große Rolle in der Mode. Erst in den Fünfzigerjahren sah man sie an Petticoats und Badeanzügen. Raffungen wurden nicht nur verwendet, um bestimmte Körperregionen zu betonen. Manchmal nutzte man sie auch für das Gegenteil – nämlich um eine undeutliche Silhouette zu schaffen. Auf diese Weise lösten sich manche Körperstellen, die man der Aufmerksamkeit entziehen wollte, im Ungefähren auf.

All dies klingt danach, als habe man Körper auf alle möglichen Arten modisch verbiegen wollen. Allerdings war diese Methode sanft – verglichen mit heutigen Verfahren. Denn nun spritzt der Schönheitschirurg Fett in die entsprechenden Körperregionen oder baut Silikonkissen ein. Da stellen Raffungen an Kleidungsstücken eine wesentlich schonendere Variante dar.

Modern ist heute hingegen eine weitere Variante der Raffung: der Tunnelzug. Die aus dem Outdoor-Sport bekannten Kordeln, mit denen sich Kapuzen zuziehen lassen, sind nun an allerlei Kleidungsstücken zu finden – auch an Stellen, wo man gar nichts zuziehen muss, und an Stücken, die gar nicht für den Sport geeignet sind. Der Tunnelzug rafft bestimmte Partien und erweckt den Eindruck eines besonders sportlichen Kleidungsstücks. Und das kaschiert ja auch schon eine Menge.

Foto: Peter Langer / Alles gerafft? Kleid von Bottega Veneta