Schwarz-Weiß-Denken "Ich brauche ein Gummibärchen!"

Juli Juli ist 6 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 14 und 12 Jahren.

Wenn Juli etwas will, dann will sie es mit einer solchen Dramatik, dass es mir häufig zu viel ist. Ich komme mit so viel Drama nicht zurecht. Ich finde die Welt schon krass genug, alles geht da drunter und drüber, ich brauche es nicht noch krasser. Wenn Juli ein Gummibärchen möchte, sagt sie: "Papa, ich brauche ganz dringend ein Gummibärchen!" Ich erkläre ihr dann, dass es auf der ganzen Welt überhaupt keinen Menschen gebe, der ganz dringend ein Gummibärchen brauche. Man habe vielleicht Lust auf ein Gummibärchen, man fände es vielleicht sehr nett, ein Gummibärchen zu haben, aber dass jemand gar nicht mehr könne ohne ein Gummibärchen, das sei nicht möglich. Juli sagt: "Doch, ich! Ich brauche jetzt ganz dringend ein Gummibärchen!" In diesem Sinne ist meine jüngste Tochter ständig im Katastrophenmodus. Immer ist es schon fast zu spät, ständig leben wir um fünf nach zwölf.

Und immer bin ich um Normalität bemüht. Wie ein Mediator ordne ich die Angelegenheiten, setze sie in die entsprechenden Bezüge, entschärfe und rufe zur Mäßigung auf. Ich bin mir gar nicht sicher, warum ich das tue. Gemeinhin betonen Eltern doch gerne, wie außergewöhnlich ihre Kinder seien. Ich höre selten, dass andere Väter davon schwärmen, was für normale Kinder sie haben, sie sind vielmehr der Meinung, dass sie ganz und gar besondere Kinder haben. Besonders begabt, besonders sportlich, besonders geistreich. Die normalen Kinder sind ja immer die anderen. In dieser Hinsicht ist Juli also eigentlich perfekt aufgestellt. Bei ihr ist alles immer besonders: besonders notwendig, besonders schlimm, besonders kaputt. Sie erzählt auch gerne im Desastermodus. Wenn es in der Schule mal in einer Stunde nicht so richtig interessant war, sagt Juli: "Heute bin ich fast vor Langeweile gestorben." Wenn meine Frau das Auto in die Werkstatt gefahren hat, weil der TÜV Mängel festgestellt hat, dann erzählt Juli: "Heute ist bei Mama das Auto zusammengebrochen!" Und wenn man mit dem Staubsauger in der Wohnung unterwegs ist und dabei versehentlich irgendeinen Spielaufbau, den sie auf dem Boden hergerichtet hat, etwas verschiebt, etwa einer Puppe beim Picknick ihren Teller verrückt, sagt Juli: "Na toll, jetzt hast du alles kaputt gemacht, und ich muss alles wieder neu aufbauen!"

Manchmal versuche ich die Welt durch Julis Augen zu sehen. Eine Welt, in der es zwischen ganz toll und ganz schlimm keine Grauzone gibt. Ich hingegen verbringe mein ganzes Leben in dieser Grauzone. Irgendwo zwischen mittelgut und mittelschlimm. Ich beneide meine Tochter dann darum, dass sie so krass empfinden kann – und frage mich auch, ob das vielleicht im Leben einfach irgendwann so kommt, dass man die Dinge anschaut und sie alle als eher so mittel empfindet, obwohl sie einen früher auf die Palme oder ganz aus dem Häuschen gebracht hätten. Wird Juli auch einmal so fühlen? Wird sich irgendwann in ihrem Kopf ein grauer Horizont ausbreiten?

Leider helfen mir solche Gedanken nicht dabei, aktuelle Gummibärchenkrisen zu lösen. Meistens geht es so weiter: Da ich nicht gewillt bin, jedem Impuls meiner Tochter nachzugeben, gebe ich das Gummibärchen erst mit Verzögerung und betont langsam heraus. Um zu zeigen, dass ich mich keinesfalls dazu nötigen lasse, Gummibärchen zu servieren, nur weil es gerade opportun ist. Dann sagt Juli: "Das ist ein weißes, ich will aber ein rotes! Bäh, weiße Gummibärchen sind total eklig!" Und dann gebe ich ihr ein rotes. Aber wirklich betont langsam.