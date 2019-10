Deutschland NPD

Sitze der NPD in Deutschland Quelle: Tilo Giesbers, Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum; Vollständigkeit kann nicht garantiert werden © 1kilo

Die rechtsextreme NPD, 1964 gegründet und vor allem in den Sechzigerjahren einigermaßen erfolgreich, saß zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern in einem Landtag, bis 2016. In den Bundestag schaffte sie es nie. Der Schatten der Partei fällt jedoch auf viele Kommunalparlamente. Das wurde manchen erst klar, als kürzlich in Waldsiedlung, einem Ortsteil von Altenstadt in Hessen, ein NPDler zum Ortsvorsteher gewählt wurde, ein Eklat (Ende Oktober soll der Mann daher wieder abgewählt werden). Die vielen Einträge auf der Karte könnten den Eindruck erwecken, die NPD befinde sich im Aufwind, dies ist aber falsch: Meist sitzen nur einzelne Vertreter in den Stadt- oder Gemeinderäten. Und bei den Kommunalwahlen im Osten verlor die NPD im Mai viele Sitze an die AfD. Trotzdem ist die Partei dort immer noch viel stärker als im Westen, bundesweit kommt sie auf rund 200 Sitze (2016 waren es sogar 360). Im Westen ist sie in Teilen Hessens, Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens überdurchschnittlich stark. Wetzlar und nicht etwa eine Stadt im Osten hält den traurigen Rekord: fünf NPD-Leute im Kommunalparlament.