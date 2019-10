Deutschlandkarte Erasmus-Studierende

Quelle: Leibniz-Institut für Länderkunde, Nationalatlas aktuell, V. Bode / S. Lentz © ZEIT-Grafik

Anzahl der ankommenden Erasmus-Studierenden in Deutschland (gelb) und der deutschen Studierenden im Ausland (blau) im Jahr 2016



Seit 1987 erfüllt die Europäische Union Studierenden den Traum eines Auslandsaufenthalts, Erasmus heißt das Programm. Für drei bis zwölf Monate zahlt die EU die Studiengebühren – und dazu ein Taschengeld von bis zu 315 Euro im Monat. Anfangs war das akademische Abenteuer auf elf westeuropäische Staaten beschränkt, heute ist die Zahl der Länder auf 34 gestiegen, sogar die Türkei und Nordmazedonien gehören dazu. Wie unsere Karte zeigt, ist die Liebe der Studierenden zu den Ländern unterschiedlich verteilt: Von den 41.000 Deutschen, die 2016 aufbrachen, ging die größte Gruppe nach Spanien, die folgenden Plätze belegen Frankreich und Großbritannien. Nach Deutschland kamen 33.000 Studierende, am häufigsten Franzosen, Italiener und Spanier. Was auch auffällt: Junge Deutsche haben ein Faible für Skandinavien, vor allem für Schweden, wo sie sogar zahlreicher die Hörsäle besuchen als in Italien. Bald wird die Erasmus-Erfolgsgeschichte allerdings wohl zum ersten Mal einen Dämpfer bekommen: Großbritannien wird nach dem Brexit aus dem Programm aussteigen. Das ist tragisch, hatte doch der Großteil der jungen Briten gegen den Brexit gestimmt.