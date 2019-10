Nachhaltige Mode Okay für die Umwelt

Mode will nicht nur Menschen anziehen, sondern auch den Zeitgeist widerspiegeln. Sie muss die Wünsche oder auch Ängste der Menschen reflektieren, um erfolgreich zu sein. Zurzeit denkt die ganze Welt über das Klima nach, über Ressourcenverschwendung und CO₂-Emissionen. Und da möchte auch die Mode auf der Seite der Guten sein. Wer in den vergangenen Wochen auf den Schauen in Paris und Mailand war, der konnte viele Beispiele sehen, wie Modemarken heute versuchen, zeitgemäß zu sein. Stella McCartney präsentierte sich als eine Art Greta der Laufstege und rief bei ihrer Schau auf Zetteln dazu auf, sie bei ihrem Kampf um eine umweltfreundliche Mode zu unterstützen (als ob man einen signifikanten Beitrag zur Rettung der Welt leistet, indem man Kleider mit Kunstlederbesatz für 2500 Euro kauft). Bei Louis Vuitton war der Pavillon, in dem die Models aufliefen, aus blankem Holz, was wohl die Kompostierbarkeit betonen sollte. Und bei Marni fehlte nicht der Hinweis, dass die Dekoration der Modeschau aus Plastik gefertigt wurde, das aus dem Ozean gefischt worden war. Und schon zu Beginn der Schauen hatte der Modekonzern Kering bekannt gegeben, künftig alle CO₂-Emissionen zu kompensieren und sich an Wiederaufforstungsmaßnahmen zu beteiligen. Aber auch Unternehmen, die nicht in den Fashion-Metropolen auftreten, bemühen sich, umweltfreundlicher zu werden. So hat der deutsche Hemdenhersteller Olymp erklärt, nun 40 Prozent der verarbeiteten Baumwolle aus nachhaltiger Produktion zu beziehen.

Das Beste für die Umwelt ist es allerdings nicht, Mode von Marken zu kaufen, die sich bemühen, möglichst ressourcenschonend zu sein. Am umweltfreundlichsten ist es, keine Mode zu kaufen. Mode ist ein Neuzeitphänomen. Bevor es Mode gab, gab es Kleidung. In vorindustriellen Zeiten hatten die Menschen im Durchschnitt nur wenige Garnituren – und die pflegten und flickten sie, so gut sie konnten. Sich im Sinne einer bestimmten Konvention zu kleiden, war nur den Eliten möglich. Erst mit der Massenfertigung wurde Mode zu einem Phänomen der ganzen Gesellschaft. Nun konnte man plötzlich Kleidungsstücke ablegen, weil sie nicht mehr en vogue waren – und nicht etwa, weil sie kaputt waren. Davor waren die Mittel schlicht zu knapp, als dass etwas aus der Mode hätte kommen können. Der Aufstieg der globalen Modeindustrie verlief also ziemlich kongruent zum Ausstoß von CO₂ aus den Fabriken. Heute kauft jeder Deutsche im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr. Alle sechs Tage eines. Schon ein bisschen Mode weniger könnte dem Planeten ganz guttun.

Foto: Peter Langer / Schon jetzt zu 40 Prozent nachhaltig: Hemd von Olymp