Die großen Fragen der Liebe Muss sie mit seinem Drachen kämpfen?

Frage: Klara ist seit zwei Jahren wieder Single. Sie lebt mit einer erwachsenen Tochter in der einst ehelichen Wohnung; ihr Mann hat sich wegen einer neuen Beziehung von ihr getrennt. Klara hatte es geahnt, war aber zu pflichtbewusst, ihrerseits neue Wege zu suchen. Beim Einkaufen trifft sie Tobias, einen alten Schulkameraden. Sie verabreden sich an einem Wochenende zum Kaffee bei Klara zu Hause. Tobias erzählt, dass seine Frau sehr eifersüchtig sei, seit er vor vier Jahren einmal fremdgegangen ist. Da klingelt es auf einmal an der Tür. "Mach nicht auf", flüstert Tobias, "das könnte meine Frau sein. Ich musste ihr sagen, wo du wohnst, damit sie mich gehen lässt!" Klara ist ratlos: Sie will ihm den Gefallen tun, aber sie haben doch nichts gemacht! Ist es nicht besonders verdächtig, wenn sie nicht reagieren? "Du kennst meine Frau nicht", sagt Tobias.

