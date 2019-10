Pasta mit Pilzen, Esskastanien und Speck Von Speck und Südfrüchten

Ich bin ja nach Elisabeth Charlotte von der Pfalz benannt, die eine sehr unglückliche und auch sehr dicke Frau war. Aber sie war sehr klug! Behauptet meine Mutter. Als sei das für eine Frau jemals von Vorteil gewesen. Liselotte von der Pfalz aß jedenfalls gern einen Salat, der im Wesentlichen aus Speck bestand, weshalb er streng genommen kein Salat war.

Ich kehre zu meinen kurpfälzischen Wurzeln zurück und bereite eine Pasta mit Speck, Pilzen und mit Esskastanien zu. Esskastanien, wie man sie in meiner Heimatstadt Heidelberg im Wald sammeln kann. Ich erzähle hier oben im Norden manchmal, dass bei uns im Süden auch Zitronen und Feigen wachsen, aber man glaubt mir nicht. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, da hier ja nur Mais und Steckrüben gedeihen, soweit ich weiß. Gut, das mit den Zitronen ist etwas übertrieben. Feigen aber gibt es, das schwöre ich.

Zwiebel fein hacken, Speck ebenso, beides unter Rühren anbraten. Dann Pilze in mundgerechte Stücke schneiden, die Kastanien vierteln, beides in die Pfanne geben. Mit Wermut oder Weißwein oder beidem ablöschen. Flüssigkeit einmal aufkochen. Dann auf mittlere Hitze schalten und alles ungefähr 20 Minuten lang bei geschlossenem Deckel schmoren lassen. Sollte dann noch Flüssigkeit in der Pfanne stehen, das Ganze etwas einkochen, indem man den Deckel abnimmt. Zum Schluss Sahne und gehackte Petersilie unterrühren. Die Pasta kochen, in die Pfanne geben und alles vermengen.

Pasta mit Pilzen, Esskastanien und Speck

Zutaten für 3 bis 4 Personen: 1 Zwiebel, 100 g Speck, 250 g Shiitakepilze oder andere Sorten, 150 g Esskastanien (geschält und vorgegart), 50 ml Wermut und/oder Weißwein, 4 EL Sahne, 2 EL gehackte Petersilie, Pasta