Vornamen "Das ist doch kein Name!"

Kindern einen Namen zu geben ist keine leichte Sache. Man muss eine passende Bezeichnung für ein Kind finden, das man aber noch gar nicht kennt. Vielleicht wünscht man sich, dass der kleine Mensch, der fortan mit einem das Leben teilen soll, ganz genau so lyrisch und so zart oder so männlich und so hart werde, wie einem die Laute des Namens im Ohr klingen. Aber ob Name und Charakter dann tatsächlich zueinander passen? Reine Spekulation.

Greta ist 12 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 14 und 6 Jahren.

Dazu kommt, dass Namen auch immer periodischen Schwankungen unterworfen sind. Wer würde seinen Kindern heute noch Namen geben, die die eigenen Altersgenossen haben? Heute werden nur noch wenige Frank genannt und auch nicht so viele Petra. Namensgebende Eltern möchten, dass der Name ihres Kindes dieses als Individuum dastehen lässt. Man möchte einen Namen finden, den sich nicht jeder einfallen lässt. Gleichzeitig soll so ein Name aber das arme Kind ja auch nicht alleine stehen lassen. Es soll also ein Name sein, den eigentlich jeder gerne hätte, aber nur wenige haben. Er muss individuell klingen, aber doch eine gewisse Anschlussfähigkeit haben. Es ist also eine schwierige Angelegenheit, die nicht eben dadurch leichter wird, dass man sie mit niemandem außer dem Partner teilen kann. Denn sobald man etwa den eigenen Verwandten erklärt, wie man das zu erwartende Baby nennen möchte, begegnen einem sogleich schwerste Zweifel. Als meine Mutter erfuhr, dass die kleine Schwester von Luna und Lotta den Namen Greta bekommen sollte, entfuhr es ihr sofort: "Aber dann muss man ja sofort an Tante Greta denken. Das ist doch kein Name für ein Kind!" Ich hatte im Leben noch nicht an Tante Greta gedacht. Eher an Greta Garbo.

Daraus lernten meine Frau und ich, dass man Namen am besten so lange für sich behält, bis das Kind auf der Welt ist. Heute denkt übrigens niemand mehr an Tanten und auch nicht an Diven, wenn er den Namen Greta hört. Heute denkt man an eine unerschrockene Jugendliche, die einem ganzen Saal voll Politikern die Meinung geigen kann.

Im Internet habe ich gelesen, dass unsere Greta zur Zeit ihrer Geburt mit ihrem Vornamen auf Platz 61 der Mädchennamen-Hitliste war. Heute soll es der beliebteste Mädchenname mit "G" sein. Früher waren Gretas selten. Heute wollen alle Greta sein.

Nur Greta nicht. "Das ist doch kein Name!", hat sich Greta einmal beschwert, "ich hätte lieber einen anderen Namen." Sie würde lieber Anne heißen. Anne, sagte sie, sei ein richtiger Name, Greta irgendwie nicht. Ich musste den Namen meiner Tochter gegen sie verteidigen. Außerdem, sagt Greta, gebe es von ihrem Namen keine sinnvolle Kurzform. Man könnte ja schlecht "Gret" genannt werden. Schon gar nicht sei es möglich, Verniedlichungen zu finden. "Greti" klinge behämmert, und "Gretchen" sei ja wohl noch viel schlimmer. Ich schlug ihr dann vor, sie könne sich ja "Gretl" nennen, aber das gab unserer Konversation keine produktivere Richtung. Greta entglitten ein paar Zischlaute, die man als veritable Flüche hätte interpretieren können, wenn sie sie nur voll ausgesprochen hätte. Sie hatte sozusagen sinnvolle Kurzformen gefunden.

Neulich schickte mir meine Frau ein Foto auf das Handy: meine Kinder auf der "Fridays for Future"-Demo. Greta hatte ich ein Schild gemalt: "Make the World Greta again". Ich weiß nicht, ob die Klimadiskussion die Welt rettet. Aber vielleicht könnte sie meine Tochter mit ihrem Namen versöhnen.