Deutschland Männer in Teilzeit

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und eigene Berechnungen © 1kilo

Fragt man Frauen, warum sie in Teilzeit arbeiten, geben die meisten als Grund die Familie an – Kinder müssen betreut, Angehörige gepflegt werden. Für Männer sind familiäre Verpflichtungen nur bedingt ausschlaggebend: Sie arbeiten auch häufig deshalb nicht die volle Stundenzahl, die in ihrem Betrieb üblich ist, weil sie eine Aus- oder Fortbildung machen oder weil sie keine Vollzeitstelle finden konnten. Doch oft kommt das nicht vor: Nur elf Prozent der Männer arbeiteten 2018 in Teilzeit, dagegen 48 Prozent der Frauen. In Regionen mit viel Industrie und starker Wirtschaft ist der Anteil der Teilzeit-Männer am geringsten. In Wolfsburg und im Hohelohekreis in Baden-Württemberg etwa liegt die Quote nur bei vier Prozent. Hoch ist sie besonders dort, wo das Dienstleistungsgewerbe ausgeprägter ist und es gar nicht so viele Vollzeitstellen zu besetzen gibt, aber auch in einigen Uni-Städten: Berlin führt die Statistik mit 22 Prozent an, gefolgt von Potsdam, Frankfurt (Oder) und Freiburg. Leben dort also die glücklichsten Familien, weil Papa viel zu Hause ist? Eher nicht. Laut einer Studie der Uni Marburg sind zumindest die Männer viel zufriedener, wenn sie in Vollzeit arbeiten.