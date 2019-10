Männliche Schönheitsideale "Du hast voll den Entenarsch!"

Lotta ist 14 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 12 und 6 Jahren.

Guten Tag, mein Name ist Tillmann Prüfer, ich bin Vater von vier Töchtern und habe einen Entenarsch. Den Entenarsch habe ich laut meiner Tochter Lotta. Sie sagte: "Papa, hihi, du hast ja voll den Entenarsch!" Ich war perplex. Ich hätte mir nie herausnehmen dürfen, den Hintern meines Vaters zu kommentieren! Ich wäre auch nie auf so etwas gekommen. Ich frage mich: Was ist in mein Kind gefahren? Die Gute soll sich doch mal anschauen, wie andere Väter so aussehen. Und was die für Ärsche haben! Ochsenärsche! Elefantenärsche! Pottwalärsche!

Jogge ich etwa morgens im Park, nur um mich später von meinen Kindern verspotten zu lassen? Ich habe einmal gelesen, wie man mit Mädchen in der Pubertät umgehen soll. Der Körper verändere sich bei manchen, da bräuchten die werdenden Frauen seelische Unterstützung. Man solle das Gespräch mit ihnen suchen, sie bestärken und gemeinsam Schönheitsideale hinterfragen. Natürlich wäre ich dazu jederzeit bereit. Aber leider ist es ja mein Körper, den meine Tochter kritisiert. Ich war neulich mit einer Kollegin essen. Sie erzählte mir von ihrem heranwachsenden Sohn, der ständig von seiner Mutter schwärme. "Mama, du bist die schönste Frau der Welt!", soll er gesagt haben. Na wunderbar! Mir hingegen würde es schon reichen, wenn meine Schönheit überhaupt nicht kommentiert würde. Ich wurde darauf nicht vorbereitet. In meiner Generation hieß es stets, als Mann müsse man sich um die körperlichen Dinge nicht so sehr bemühen. Zum einen habe man als Mann ja den Vorteil, dass man mit dem Alter nicht verwelke wie eine Blume, sondern reife wie guter Wein. Ich habe allerdings den Verdacht, dass das so nicht stimmt. Wenn ich mir länger gelagerten Wein in meinem eigenen Haushalt anschaue, kann ich nicht sagen, dass er mit der Zeit besser geworden wäre. Bestenfalls ist er ganz okay geblieben, aber hat an Spritzigkeit verloren. So wie ich. Das Zweite, was uns erzählt wurde, war, dass Frauen ja ohnehin nicht so sehr auf Körperliches achteten, sie stünden viel mehr auf den Charakter oder so. Das kann ich nun angesichts der Einlassungen von Lotta gänzlich ausschließen. Lotta redet nicht oft über meinen Charakter. Aber der Entenarsch, der fällt ihr auf. Vielleicht sollte man im Internet auch mal Tipps an 14-jährige Mädchen geben, wie sie mit Vätern umgehen sollen, die sich gerade an der Schwelle zur Midlife-Crisis befinden. Mit denen soll man nämlich das Gespräch suchen, sie bestärken und gemeinsam Schönheitsideale hinterfragen. Das ist aber nicht das, womit Lotta sich beschäftigt: "Papa, ist so ein Entenarsch eigentlich erblich, krieg ich den auch mal?" Ich bin übrigens der Meinung, dass ich keinen Entenarsch habe. Was soll das denn überhaupt sein, ein Entenarsch? Ich hab das mal gegoogelt, "Väter mit Entenarsch", und fand Einträge in Bodybuilding-Foren: "Kann ich mein Hohlkreuz/Entenpo wegtrainieren?" Vielleicht geht es noch anderen Vätern so.

Womöglich ist es die Rache für 2000 Jahre Patriarchat, dass wir alternden Papas nun in Fitnessstudios unsere Hüft-Lenden-Muskulatur stärken müssen, um unsere Würde zurückzubekommen. Wie habe ich eigentlich reagiert, als Lotta meinen Hintern kommentiert hat? Ich muss völlig verdattert ausgesehen haben. Denn gleich darauf sagte Lotta: "Oooch, jetzt guckst du wieder wie so ein hilfloser Pinguin! Mein kleiner süßer Pinguin!" Dann lief sie auf mich zu und schlang die Arme um mich. Damit war ich fast schon wieder versöhnt. Pinguine sind doch eigentlich recht schöne Tiere.