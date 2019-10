Tyler Mitchell Der Optimist

Der Amerikaner Tyler Mitchell ist erst 24 Jahre alt und schon ein Star in der Welt der zeitgenössischen Fotografie. Mitchell ist ständig unterwegs, er hat kaum Zeit – für dieses Interview verabreden wir uns mit ihm am Ende im Internet. Die Konversation findet per Videokonferenz statt. Die Interviewer sitzen im Berliner Büro des ZEITmagazins, Mitchell auf dem weißen Bett eines Hotels in Paris. Sein Flieger aus New York ist erst vor ein paar Stunden gelandet.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden