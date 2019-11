Birnen-Schokoladen-Crumble Ein süßer Crumble

Manche Leser rechnen für mich aus, wie viele Kalorien man zu sich nimmt, wenn man meine Rezepte nachkocht. Um mir vor Augen zu führen, dass es zu viele Kalorien sind, versteht sich. Wobei es natürlich auch solche Leser gibt, die finden, meine Rezepte enthielten zu wenige Kalorien, und mir Askese vorwerfen (der schlimmere Vorwurf an eine Kochkolumnistin, nehme ich an). Ich glaube, Letztere können sich über diesen Birnen-Schokoladen-Crumble nicht beschweren. Das Rezept stammt von Nigel Slater, einem britischen Koch, der aussieht wie ein Literatur-Nobelpreisträger, sich in der Küche aber in ein gefräßiges Tier verwandelt (nachzulesen in seinem Küchentagebuch, DuMont Verlag). Sein Crumble ist wirklich sehr süß, und wenn ich das sage, dann will es etwas heißen, denn ich finde selbst arabisches Gebäck nicht zu süß und weiß eigentlich überhaupt erst seit Slaters Birnen-Crumble, was die Wendung "zu süß" bedeuten soll. Ich habe also etwas weniger Zucker verwendet als im Originalrezept angegeben und außerdem den Birnenanteil erhöht. Man isst den Crumble am besten lauwarm, mit etwas Crème fraîche dazu, weil es dann frischer und also irgendwie gesünder schmeckt, eine köstliche Illusion.

