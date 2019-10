Herlinde Koelbl "Ich kam aus dem Nichts"

ZEITmagazin: Frau Koelbl, Sie wurden 1939 geboren, in einem schicksalhaften Jahr. Was wissen Sie von den Umständen Ihrer Geburt?

Herlinde Koelbl: Ich weiß, dass meine Mutter eine Hausgeburt hatte. Sonst ist da wenig erzählt worden.

ZEITmagazin: In was für eine Familie sind Sie hineingeboren worden?

Herlinde Koelbl heiratete früh, bekam vier Kinder und wurde mit 37 Jahren Fotografin. Sie arbeitete unter anderem für den "stern" und die "New York Times". Eines ihrer bekanntesten Bücher ist "Spuren der Macht", für das sie Angela Merkel, Gerhard Schröder und andere Politiker jahrelang begleitete.

Koelbl: Bürgerliches Milieu. Ich bin aufgewachsen am Bodensee, in der Nähe von Lindau auf dem Land. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern keine Nazis waren. Ich erinnere mich, wie sie immer dagegen gewettert haben.

ZEITmagazin: Sie haben mal erzählt, dass Ihre Mutter Ihnen eine Warnung mitgegeben hat: Hochmut kommt vor dem Fall.

Koelbl: Ja, das hat sie oft gesagt. Und da hatte sie recht. Ich habe das öfter in meiner Arbeit studieren können, bei meinen Begegnungen mit Menschen. Hochmut ist etwas, das wirklich gefährlich werden kann. Menschen sind selten über ihre Schwächen zu Fall gekommen, sondern über ihren Hochmut. Sie haben sich überschätzt. Sie haben sich für unverwundbar gehalten und haben den Blick für die Realität verloren.

ZEITmagazin: Sie haben in Ihrem berühmten Buch Spuren der MachtAngela Merkel jedes Jahr wieder fotografiert und machen das bis heute weiter. Ist Hochmut auch eine Gefahr für unsere Bundeskanzlerin?

Koelbl: Nein, gar nicht. Angela Merkel ist einer der wenigen Menschen, die völlig uneitel sind. Ich halte das für eine ihrer ganz großen Stärken. Eitelkeit und Hochmut gehören oft zusammen. Angela Merkel macht nichts, um zu gefallen.

ZEITmagazin: Bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch ist uns aufgefallen, dass wir erstaunlich wenig über den Menschen Herlinde Koelbl wissen, erstaunlich deshalb, weil Sie ja seit vielen Jahren – unter anderem auch für unser Magazin – sehr persönliche Gespräche mit Ihren Interviewpartnern führen.

Koelbl: Es gibt dafür einen Grund. Die wichtigste Regel in meiner Arbeit ist: das eigene Ego zurückzunehmen. Ich versuche das auch meinen Studenten zu vermitteln, wenn ich unterrichte. Selbst ist man nicht wichtig. Das Gegenüber ist wichtig, derjenige, den man fotografieren will. Man muss sich vollkommen auf den anderen einstellen, um jede Nuance zu erfahren. Wichtig ist das Projekt. Zu dieser Einstellung würde es überhaupt nicht passen, wenn ich ausführlich über mein eigenes Leben Auskunft geben würde.

ZEITmagazin: Sie haben als Fotografin begonnen, sind aber mittlerweile ebenso für Ihre Interviews bekannt. Als Interviewerin der Rubrik Das war meine Rettung trafen Sie in den letzten neun Jahren viele bekannte Persönlichkeiten. Half Ihnen Ihre Erfahrung als Fotografin bei den Gesprächen? Gibt es Parallelen zwischen beidem?

Koelbl: Ganz grundsätzlich muss man bei beidem das Ego vergessen und sich auf den anderen einlassen. Und beim Interview kommt noch dazu, dass man genau zuhören muss, wie jemand etwas sagt. Man muss außerdem Stille aushalten können und absolut konzentriert sein.

ZEITmagazin: Sie haben in Ihrer Arbeit immer versucht, große Themenkomplexe wie Macht, Geld oder die Beziehung zwischen Mann und Frau zu beschreiben und bestimmten Milieus nahezukommen.

Koelbl: Ich bin ja erst spät Fotografin geworden, mit 37 Jahren. Doch ich hatte mich schon vorher sehr viel mit Verhaltensforschung beschäftigt, das war mein inneres Interesse, und ich habe Werke der amerikanischen Ethnologin Margaret Mead und des Begründers der Humanethologie Irenaeus Eibl-Eibesfeldt gelesen. Mead hat viele Völker erforscht, da ging es vor allem um weiblich, männlich, um Fragen der Macht, in solchen Gruppenstrukturen ist schon vieles zu erkennen. Das hat mich sehr fasziniert. Dieses Interesse habe ich ganz sicher auf die Fotografie übertragen.

ZEITmagazin: In Ihrem allerersten größeren Projekt ging es um das pralle Leben auf bayerischen Wochenmärkten.

Koelbl: Ich weiß noch, wie ich als völlig unbekannte Fotografin dieses Projekt Rolf Gillhausen vorstellte ...

ZEITmagazin: ... dem legendären Fotochef des sterns, auch Mitglied der Chefredaktion und später Gründer von Geo ...

Koelbl: ... ich hatte meine Dias in einem Weidenkorb, die anderen Fotografen kamen immer mit den schwarzen, edlen Taschen, das fand ich blöd. Er schaute sich die Bilder an und sagte: Gut, wir drucken die Bilder. Da ich aber noch weitere Bilder machen wollte, fragte ich ihn, ob er mir noch etwas Zeit geben könne, weil das Projekt noch nicht rund sei. Er stimmte zu, aber dann kam ein paar Tage später ein Telegramm nach München: Ihnen sei eine Geschichte ausgefallen, sie wollen die Bilder doch gleich drucken. Ich bat um einen Tag Bedenkzeit. Die meisten, die ich um Rat fragte, meinten: Musst unbedingt grünes Licht geben, der große stern, die sind sonst sauer auf dich.

"Das war damals die Gesellschaft", sagt Koelbl über dieses Bild, das 1981 auf einem niederbayerischen Dorffest entstand. © Herlinde Koelbl

ZEITmagazin: Und was taten Sie?

Koelbl: Ich rief am nächsten Tag Gillhausen an und sagte: Ich möchte die Genehmigung nicht geben, ich brauche noch Zeit, damit das richtig gut wird. Aber Sie können mich natürlich erpressen und sagen, entweder jetzt oder gar nicht. Dann antwortete er: Von Ihnen habe ich fast nichts anderes erwartet, natürlich werde ich Sie nicht erpressen. Seitdem hatte ich bei ihm einen Stein im Brett. Von Rolf Gillhausen habe ich viel gelernt. Er hat mir früh zwei Dinge mitgegeben, erstens: Uns interessiert nie, wie die Umstände waren, uns interessieren nur die Bilder. Und: Ausreden können wir nicht drucken.

ZEITmagazin: War es in Ihrer Arbeit ein Vorteil oder ein Nachteil, eine Frau zu sein?

Koelbl: Es war beides. Damals gab es kaum Frauen, als Fotografin war ich ziemlich allein in der Männerwelt. Ganz am Anfang meiner Laufbahn sollte ich den Dirigenten Sergiu Celibidache in München fotografieren, der sein erstes Konzert gab. Ich hatte mir überlegt, auf welchem Weg er wohl die Halle betreten wird und was für mich ein guter Blickwinkel sein könnte. Die anderen Fotografen standen woanders. Celibidache kam, ich fotografierte, und die anderen sahen, dass mein Standort der bessere war. Also kamen sie alle an, und ich erinnere mich noch, wie der alte SZ-Fotograf, ein gestandener Bayer, zu mir in tiefstem Bayerisch sagte: Gehen S’ da jetzt mal zur Seit’n, jetzt kommen die richtigen Fotografen.

ZEITmagazin: Haben Sie sich geärgert?

Koelbl: Ich fand es typisch männlich. Mich hat man lange nicht so richtig ernst genommen. Ich habe eine Zeit lang für das manager magazin Topmanager fotografiert. Es ist zweimal passiert, dass ein Vorstandsvorsitzender zu mir gesagt hat: Haben Sie überhaupt einen Film drin? Da bin ich locker damit umgegangen. Ich dachte mir: Wenn sie mich unterschätzen – wunderbar.