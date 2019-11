Zivildienst Bedingt pflegebereit

Menschen sterben hier manchmal. Zwei waren es damals, der eine brach zusammen nach der Stuhlgymnastik, das Herz wollte nicht mehr, die Ärzte brachten es nicht wieder zum Schlagen. Der andere legte sich abends in sein Bett und wachte nicht mehr auf. Wir hatten mit den Leichen nichts zu tun, Holger war bei ihnen, bis sie abgeholt wurden, und erledigte, was nötig war. Holger war der, der alles leicht aussehen lassen konnte, und er war der, der morgens zu den schweren Fällen ging, um sie zu waschen und anzuziehen – zu denen, zu denen sonst niemand gerne ging. Denen mit den Windeln und mit den Kathetern und der Demenz.

25 Jahre ist das jetzt her, ich war Zivildienstleistender in der Reha-Klinik Bad Hopfenberg am nördlichsten Rand von Ostwestfalen. In diesem Sommer kehrte ich dorthin zurück, für zwei Wochen zog ich noch einmal das Weiße an, um als Pfleger zu arbeiten. Um zu erfahren, was sich verändert hat. Und um mich zu erinnern, wie der Zivildienst mich verändert hat.

Holger ist nicht mehr da, er hat die Klinik im vergangenen Jahr verlassen. Es sei ihm wohl alles irgendwann zu viel geworden, sagte Schwester Barbara, die Pflegedienstleiterin, die mich ein paar Wochen vor meinem erneuten Dienstantritt durch die Klinik führte. Das meiste hatte sich nicht verändert: der dicke, grüne Teppich im Foyer, die Tischdecken und der Nippes, die schweren, dunklen Möbel, die helle Pflegestation im Erdgeschoss und die übrigen Stockwerke für die Patienten, die kaum Pflege brauchen und die für ihre Zeit in der Klinik in Zimmern wohnen, die an Hotelzimmer erinnern. Die Etage für die Anwendungen, wo die alten Moorwannen stehen, die Ergotherapie-Räume, die Massageabteilung. Ein Stockwerk tiefer Speisesaal und Schwimmbad. Je länger ich durch das Gebäude geführt wurde, desto mehr fiel mir wieder ein. Der Geruch des Alters, die Erschöpfung nach mehreren Tagen Frühschicht, das Gefühl, zum ersten Mal etwas Sinnvolles zu tun.

Der erste Tag, Montag, 8. Juli 2019, Dienstbeginn um 13 Uhr: Ich bin zu früh. Damals habe ich mit dem Auto von zu Hause bis zum Parkplatz der Klinik zehn Minuten gebraucht. Heute brauche ich zwanzig und fahre um Viertel nach zwölf los, vielleicht weil ich älter bin, älter und langsamer, wahrscheinlich aber wegen der Nervosität. Als ich aus dem Auto steige und zum Eingang der Klinik gehe, stolpere ich über meine eigenen Füße.

Der erste Tag im August 1994. Als ich mit einer Mischung aus Schüchternheit und Arroganz meinen Dienst antrat und als es erst einmal nur darum ging, nicht zusammenzubrechen. Wie einfach es mir die anderen gemacht haben, vor allem Holger, der mich lobte und beleidigte, was bei ihm dasselbe war. Wie unbeholfen ich bei allem war. Wie viel Angst ich hatte. Angst, Fehler zu machen, die Patienten falsch anzufassen, Angst davor, dass ich etwas kaputt machen könnte. Vor allem Angst davor, dass ich diese 15 Monate nicht schaffe, weil mich nichts in meinem Leben auf diese Arbeit vorbereitet hatte. Ich verstand nichts von dem, was man mir erklärte, ich verlief mich in dem Haus. Wenn mich Patienten etwas fragten, wusste ich keine Antwort. Wie sollten diese Monate rumgehen, ohne dass jemand zu Schaden kommen würde?

Das meiste hat sich nicht verändert: Der dicke, grüne Teppich im Foyer, die Tischdecken und der Nippes © Christian Werner

Im Umkleideraum treffe ich Tahir, wir haben zusammen Spätdienst. Tahir, zu dem ich vor 25 Jahren Herr Fetaj gesagt habe, begrüßt mich, als sei ich nur im Urlaub gewesen. Er ist mittlerweile Rentner, aber er arbeitet einfach weiter, weil sie ihn lassen. Es mache ihm immer noch Spaß, sagt er und zuckt mit den Schultern. Ich ziehe mich um und befestige mein Namensschild an der Brusttasche.

Im Übergaberaum erklärt uns die Frühschicht, was sie getan hat und was wir zu tun haben. Patientennamen, Behandlungsmaßnahmen, Medikamentenänderungen. Ich verstehe kein Wort, höre zu, mache mir Notizen, trinke Kaffee, mein Herz schlägt schneller. Dann gehen Tahir und ich mit Schwester Barbara auf Station, und ich versuche vor allem, nicht im Weg rumzustehen. "Na komm", sagt Schwester Barbara zu mir. "Lass uns eine Aufnahme machen."

Wir gehen in das Zimmer 1A16, ein Patient, der von seiner Frau begleitet wird während der Reha. Der Mann ist schwach, erst machte das eine Bein Probleme, dann das andere. Er würde gerne wieder mit seiner Frau tanzen, so wie damals, der Tanztee am Sonntag. Schwester Barbara fragt ihn, ob er alleine essen kann, sich selbstständig wäscht und anzieht, dann tippt sie Zahlen in einen Laptop, und am Ende hat das Programm aus den Antworten den sogenannten Barthel-Index errechnet. Mit diesem Index werden die Alltagsfähigkeiten von Patienten erfasst. 100 Punkte bedeuten, dass der Patient keine Hilfe braucht, ein Barthel von null bedeutet absolute Pflegebedürftigkeit. Der Laptop von Schwester Barbara ermittelt einen Barthel von 80.

Kein Patient fragt ihn, ob er neu sei – er trägt Weiß, er ist einer der Pfleger, vielleicht hatte er nur ein paar Tage frei. © Christian Werner

Während Schwester Barbara mit den beiden redet, räume ich ihre Sachen in die Schränke, das Ehepaar hat gepackt, als wären sie auf einer Kreuzfahrt mit Sportprogramm – Kleider, Sakkos, Jogginghosen. Nach einer halben Stunde bin ich fertig, auf dem Stationsflur kommt mir Doktor Stroband entgegen. Stroband erschien mir vor 25 Jahren alt. Heute steht er vor mir, groß, schlank, gebräunt, die grauen Haare zurückgekämmt. "Ich hörte davon. Du bist also wirklich wieder hier", sagt er und reicht mir die Hand.

"Sie auch."

"War nie weg."

Wir grinsen uns an. Damals wollte mich Doktor Stroband überreden, Medizin zu studieren, Journalismus, das sei doch Quatsch. Tatsächlich schwankte ich, wie man halt so schwankt, wenn man 19 Jahre alt ist und dachte, man wisse, wer man werden wolle.

Wir gehen zurück zum Behandlungszimmer, und ich merke, dass mein Schritt sicherer wird, dass ich anders gehe, mich anders bewege, als habe der Körper eine Erinnerung, eine Erinnerung daran, wie man sich als Zivi in einer Klinik verhält. Mit einer selbstverständlichen Lässigkeit, Kopf hoch, leichtes Tempo. Ich bringe Neuanreisende auf ihre Zimmer, schleppe Wasserkisten. Ich bringe die, die nicht selbstständig laufen können, in den Speisesaal, und denen, die nicht in den Speisesaal können, bringe ich ihr Essen aufs Zimmer. Kein Patient fragt mich, ob ich neu sei, ich trage Weiß, ich bin einer der Pfleger, vielleicht hatte ich nur ein paar Tage frei. Anders als die Angestellten wissen die Patienten nicht, dass ich Journalist bin, deswegen sind die Namen der Patienten in diesem Text geändert.

Das Abendessen hat sich in den vergangenen 25 Jahren nicht geändert, es gibt Brot, Wurst, Käse. Ich sitze zusammen mit einer Ärztin aus Tunesien, die ein Praktisches Jahr absolviert, mit Edina, einer Krankenschwester aus Serbien, die zur Probe arbeitet, um, wenn alles gut läuft, in Deutschland bleiben zu können, und mit Dos, einem Chirurgen aus Kasachstan, der in Deutschland nicht als Chirurg arbeiten kann. Anstatt zu operieren, schiebt er Rollstühle und zieht Strümpfe an. Dos ist Bufdi. Bufdis sind unsere Nachfolger, so nennt man die, die den Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Mit den Bufdis, sagt Schwester Barbara, habe man den Wegfall der Zivis kompensieren können, das sei nicht das Problem. Aber andere Probleme seien größer. Es gebe zu wenig examinierte Pflegekräfte, und die wenigen, die es gebe, könnten sich ihre Jobs aussuchen. Und sie suchten sich Jobs aus, in denen sie nicht im Schichtdienst arbeiten müssen, in denen sie nicht mit zu alten, zu kranken Patienten zu tun haben. Denn die Patienten werden immer älter und deshalb kränker, und in den Krankenhäusern werde zu oft und zu schnell operiert, und die alten und kranken Patienten würden zu schnell entlassen, um Platz zu schaffen für neue zu alte und kranke Patienten. Und mit diesen entlassenen Patienten müssten dann die Pflegeeinrichtungen irgendwie zurechtkommen, obwohl das wenige Personal nicht gut genug ausgebildet sei, um zu tun, was nötig wäre.

Der Autor Matthias Kalle mit einer Patientin auf dem Weg zum Speisesaal © Christian Werner

Nach dem Essen beginnt die Strumpfrunde: Tahir drückt mir den Laufzettel in die Hand, darauf stehen die Namen aller Patienten, die abends Hilfe brauchen beim Strümpfeausziehen und morgens beim Strümpfeanziehen. Es gibt eine Menge Strümpfe in so einer Klinik: normale Strümpfe, Stützstrümpfe, Kompressionsstrümpfe, kurze und lange. Eine Stunde bin ich unterwegs, an manchen Strümpfen brauche ich nur zu ziehen, andere erfordern Kraft, an ein paar verzweifle ich. Eine Patientin fragt mich, ob ich neu sei, ich antworte, ich sei nur länger weg gewesen. Ich sage ihr nicht, wie lange, und ich sage ihr auch nicht, dass ich vor 25 Jahren, an meinem ersten Tag, nicht in der Lage war, den Patienten die Strümpfe anzuziehen, nicht richtig jedenfalls. Mir fehlte die Technik, aber vor allem fehlte mir Mut. Der Mut, mit den Patienten zu reden, sie anzufassen, ihnen zuzuhören, der Mut, mich um sie zu kümmern.

Kurz vor dem Ende der Schicht sitzen Tahir und ich im Übergaberaum. Er redet von damals, als ich Zivi war, zusammen mit meinem Freund Björn. Wie gut wir damals gewesen seien, die besten, die hier jemals waren. Wahrscheinlich stimmt das nicht. Wahrscheinlich erinnert sich Tahir nur gern selbst an eine Zeit, als er 25 Jahre jünger war.

Um 21 Uhr bin ich zu Hause. Mein Rücken tut mir weh, ich bin erschöpft, ich schreibe Björn eine Nachricht, wir haben uns lange nicht gesehen. Er ist in der Gegend geblieben, hat geheiratet, eine Tochter, am Wochenende wollen wir einen Frühdienst gemeinsam machen, unseren allerletzten.