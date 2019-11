Harald Martenstein Über die lebenslangen Kämpfe mit der eigenen Mutter und andere Gedanken beim Ausräumen ihrer Wohnung

Wieder so ein Tag, an dem ich die Kolumne gern absagen würde, aber das habe ich nie gemacht, nicht einmal an dem Tag, als mein Vater starb. Ich bin nicht stolz darauf, so zu sein, denken Sie das bloß nicht. In mir ist eine Stimme, die mich dazu zwingt. Ich bin in der Wohnung meiner Mutter, morgen kommen Möbelpacker. Sie ist jetzt im Heim und versteht nicht mehr, was um sie herum geschieht. Die letzten Monate waren hart, mehr für sie als für mich. Sie hat gekämpft um ihr selbstständiges Leben, mit allen Mitteln, sie hat getobt, sie hat geschmeichelt, sie hat mit den besten Anwälten gedroht, sie kannte die Namen, obwohl sie gar nicht mehr telefonieren konnte. Sie vergaß fast alles, nur nicht ihren Freiheitswillen. Sie ist eine große Kämpferin, die man vor der letzten Kraft schützen musste, die sie noch besaß. Jetzt hat sie endlich aufgegeben.

