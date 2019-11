Heiratsalter Verheiratete 30- bis 34-Jährige

Quelle: Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen © 1kilo

Es ist noch gar nicht so lange her, da heiratete man, bevor man 30 wurde. Bis Mitte der Neunzigerjahre war das so bei den Männern und bis vor gut zehn Jahren bei den Frauen. Heute sind die Männer im Durchschnitt knapp 35 Jahre alt, die Frauen 32. Wie man auf unserer Karte sieht, ist die Ehe bei Deutschen in dieser Phase nicht überall gleich populär: Besonders im Osten lassen es die 30- bis 34-Jährigen ruhiger angehen. Am wenigsten Torschlusspanik haben offenbar die Cottbuser: Hier trägt nur jeder Fünfte der Altersgruppe einen Ehering. Das ist verblüffend, weil sich der Anteil der Verheirateten an allen Erwachsenen in Ost und West nicht unterscheidet, jeder Zweite ist ganz offiziell gebunden. Es fällt auf, dass ausschließlich Städte die niedrigsten Werte erreichen, und die meisten liegen im Osten, die Ausnahmen sind Kiel und Trier. Die Bayern dagegen verteidigen auch im Liebesleben ihren Ruf, etwas konservativer zu sein. Den Ost-West-Unterschied könnte erklären, dass die Ostdeutschen es für nicht so wichtig halten, zu heiraten, wenn sie Kinder bekommen: Im Osten haben nur die Hälfte aller Eltern minderjähriger Kinder einen Trauschein, im Westen sind es drei Viertel dieser Paare.

Quelle: Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen