Smalltalk Darf ich kurz stören?

Kürzlich stand ich, es war ein Samstag, vor der Tür des Aufzugs im Erdgeschoss unseres Hauses. Der Aufzug befand sich in einem der höheren Geschosse. Eine Automatik, die ihn immer wieder gen Parterre schickt, ist bei unserem Altbau-Aufzug nicht vorgesehen. Noch bevor ich auf den Rufknopf drücken konnte, hörte ich, wie er sich in Bewegung setzte. Das Signal war klar: Mitbewohner aus oberen Geschossen machten sich auf den Weg nach unten. Ich überlegte kurz – und ging, voll bepackt, zu Fuß die Treppen hinauf zu uns in den zweiten Stock.

Ich mag Menschen. Und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Ich habe deshalb einen Beruf gewählt, bei dem ich Geld unter anderem damit verdiene, dass ich mit Menschen rede. Meine Familie wirft mir gelegentlich vor, dass ich zu viel rede, besonders über Dinge, "die doch schon lange geklärt sind".

Mit zunehmendem Alter aber stelle ich fest, dass es immer mehr Situationen gibt, in denen ich nicht sprechen will, und zwar überhaupt nicht, verstehen Sie? Wenn ich solche Situationen auf mich zukommen sehe, befällt mich eine Mischung aus Aggression und Scham, die sich dann völlig willkürlich auch gegen jene Menschen richtet, die unschuldig das Gespräch mit mir suchen könnten. Vor allem aber richten sich Aggression und Scham gegen mich selbst. Es ärgert mich, dass ich – um des sozialen Friedens willen – nicht ein paar Minuten Konversation ertragen kann. Ertragen, was ist das überhaupt für ein Wort! Solche Typen wie ich sind eigentlich das Letzte, denke ich. Und ich schäme mich, wenn da Menschen sind, die mich besser kennen. Sie entschuldigen sich für mich, weil ich nicht fröhlich mit einsteige ins Gespräch, ich bin ihnen unangenehm. Gibt es etwas Peinlicheres?

Deshalb nehme ich in der Regel am liebsten schon im Vorhinein Reißaus. Wenn ich allein in Restaurants sitze, verlasse ich kommentarlos den Tisch, wenn sich andeutet, dass sich fremde Menschen dazusetzen wollen. Oder ich entfliehe Elternabenden fünf Minuten vor dem Ende, aus Angst, dass ich noch zu einem "netten Umtrunk" gebeten werde. Und ich leugne, dass ich Zeit habe, mir Champions-League-Spiele im Fernsehen anzuschauen, wenn die Gefahr besteht, dass Menschen dies als Einladung verstehen, sich dazuzugesellen. (Gemeinsam Fußball zu schauen ist eine große Herausforderung, weil Fußballschauen in Wahrheit eine höchst intime Angelegenheit ist, ähnlich dem gemeinsamen Museumsbesuch. Ich kann das nur mit sehr wenigen Menschen.)

So bin ich auch an jenem Samstag mit meinen Einkaufstüten, meiner Scham und meinem Ärger über mich selbst die Treppe hinaufgestiegen, um bloß nicht meinen (wirklich netten) Mithausbewohnern begegnen und mit ihnen sprechen zu müssen.

Sie finden das lustig? Gar kokett? Sie denken jetzt: "Der hat Probleme!" oder "Soll sich nicht so haben!"? Ich entgegne Ihnen schweigend: Die Lage ist ernst, ich leide darunter und meine Umwelt bisweilen auch.

Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren, das hoffentlich viele nachvollziehen können und das mein Leben verändert hat. Seit Jahren pendle ich mit dem Zug zwischen Berlin (wo das Haus mit dem Aufzug steht) und Hamburg, meinem Arbeitsort. Die Zugfahrten sind auf unterschiedliche Weise ideal für die Anamnese meiner Sprech-Störung. Zunächst einmal sind da die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die das Pendlerschicksal mit mir teilen. Wenn wir uns auf den Bahnsteigen in Berlin und Hamburg sehen, grüßen wir uns flüchtig – und dann geht jeder seiner Wege. Denn es gibt unter professionellen Pendlern ein ungeschriebenes Gesetz, das da heißt: Sprich mich nicht an. Das unterscheidet uns von den Schein- und Gelegenheitspendlern, die man daran erkennt, dass ihr Blick schon von Weitem signalisiert: "Mensch, gut, dass wir uns hier treffen!" Und schon ist man quasi verhaftet, mindestens auf einen grünen Tee im Speisewagen. Besonders schwierig wird es, wenn das Redebedürfnis mit – scheinbarem – Verständnis für eine mögliche Ablehnung des Gesprächswunsches garniert wird: "Kannst ruhig sagen, wenn du arbeiten musst", oder mit – meist vorgeschobenen – verbalen Ausfallschritten: "Ich muss auch noch was lesen später." Nein, möchte ich dann antworten, nichts gegen dich, aber es ist gar nicht gut, dass wir uns hier treffen, nicht weil ich arbeiten muss oder schlafen will, nein: weil ich einfach nicht sprechen will. Nicht nur nicht mit dir, sondern mit niemandem.