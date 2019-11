Intelligenz "Hör auf zu labern"

Greta ist 12 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 14 und 6 Jahren

Ich habe mich schon öfter gefragt, ob das Zusammenleben mit Kindern intelligenter macht. Das behaupten Eltern ja gern. Dass das Leben mit Kindern so inspirierend sei. Dass sie ständig durch die Kinder auf neue Ideen gebracht würden und sich immer wieder selbst hinterfragen müssten. Wenn ich sage, dass eine meiner Töchter Greta heißt, höre ich von anderen Eltern oft den Kommentar: "Wir haben auch eine kleine Greta zu Hause." Sie meinen, dass ihr Kind genauso moralisch, klug und konsequent sei wie Greta Thunberg. Ständig werde man herausgefordert und müsse seine eigenen Standpunkte überdenken, weil die Kinder so schlau und versiert seien. Eltern bemitleiden Nichteltern gern, weil die immer nur in ihrer eigenen Welt dünsten würden. Mit Kindern stattdessen: Innovation jeden Tag. Da bleibe man jung im Kopf. Wenn das wahr wäre, müsste ich mittlerweile einen IQ wie Stephen Hawking haben. Schließlich habe ich jeden Tag sehr intensive Diskussionen mit vier Altersgruppen gleichzeitig. Aber eigenartigerweise fühle ich mich nach Diskussionen mit meinen Kindern selten erquickt und inspiriert, sondern häufig einfach dumpf im Kopf. Das liegt vielleicht daran, dass viele Diskussionen davon handeln, ob man noch eine halbe Stunde länger Fernsehen gucken darf oder noch eine Stunde länger Bildschirmzeit auf dem Handy bekommt. Oder ein Gummibärchen haben kann. Es sind stets Gespräche, die nach demselben Muster ablaufen. Ein Bedürfnis, ein Widerspruch, eine wütende Gegenrede, ein Beschwichtigungsversuch, Trotz, ein Verhandlungsangebot. Am Ende setzt sich das Kind durch, und ich bin müde.

Natürlich gibt es auch andere Gespräche. Greta will etwa wissen, warum es Schwerkraft gibt. Ich freue mich, dass wir endlich mal die Gelegenheit für ein inspirierendes Gespräch haben. Für Wissensaustausch zwischen den Generationen. Ich fange also an, von den vier Grundkräften der Physik zu sprechen. Und komme dann zur gegenseitigen Anziehung von Massen, die mit zunehmender Entfernung der Massen abnimmt, aber unbegrenzte Reichweite besitzt. "Ey, Papa, hör auf zu labern, ich habe dich EINE einfache Sache gefragt", stöhnt Greta. "Ich wollte nur EINE Sache kurz erklärt haben. Und nicht die ganze Welt." Dann halte ich beleidigt den Mund. Meine Tochter hat eine wirkungsvolle Abwehr gegen Mansplaining. Aber wie soll man einander inspirieren, wenn eine Partei nur 30 Sekunden Inspiration möchte? Vielleicht müssen sie auch gar nichts von mir lernen. Ich habe neulich gelesen, dass Kinder ihre Intelligenz von der Mutter vererbt bekommen, nicht etwa, wie lange vermutet, von beiden Elternteilen.

Vielleicht kann ich also die Intelligenz meiner Kinder aus meiner eigenen begrenzten Welt heraus gar nicht erkennen und liefere langwierige Erklärungen, die sie alle nicht brauchen. An mir selbst spüre ich eher Anzeichen von Resignation. Weil ich so viele Kinderdialoge führe, nehme ich manchmal eine seltsame Kindersprache an. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich manchen Wörtern unvermittelt ein "i" anhänge. Dann sage ich: "Kannst du mir mal eben die Butti über den Tisch reichen? Danki!" Juli sagt dann: "Papa, du sollst nicht alles mit ›i‹ sagen, das ist doof!" Und Greta fügt hinzu: "Weißt du, andere Leute bilden sich fort, Papa bildet sich zurück." Das halte ich irgendwie für einen inspirierenden Satz, leider geht er auf meine Kosten. Ich hoffe, meine Kinder respektieren mich noch, wenn ich einst vollends degeneriert bin.