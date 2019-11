Die großen Fragen der Liebe Wer hat die Stimmung verdorben?

Die Frage: Paula war Jochens Jugendliebe, die erste Frau, mit der er Sex hatte. Mit dem Studium trennen sich ihre Wege, doch auch in diesen Jahren treffen sie sich gelegentlich, tauschen sich aus. Jochen kämpft mit Eifersucht, als Paula erzählt, ihr gegenwärtiger Freund sei nicht treu, schenke ihr aber zur Versöhnung immer besonders schöne Unterwäsche. Jetzt haben beide ihr Examen und finden sich als Singles wieder in der Stadt, in der alles begann. Sie verabreden sich und landen zärtlich umschlungen auf dem Sofa. "Ich habe meine schönste Wäsche für dich angezogen", flüstert Paula und knöpft ihre Bluse auf. "Ein Andenken an deinen Ex?", fragt Jochen streng. Paula steht auf und knöpft die Bluse wieder zu. "Du hast die Stimmung verdorben!" – "Nein, du", kontert Jochen. "Soll ich mich freuen, dass du Andenken an deinen Liebhaber mitbringst?"

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden