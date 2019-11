Kindergerichte Der ewige Hotzenplotz

Das erste Mal habe ich mich von der Gastronomiebranche betrogen gefühlt, als ich fünf Jahre alt war. Unsere Eltern machten mit uns Ferien in Franken. Eines Abends gingen wir essen in einer Gaststätte. Gaststätten waren für mich beeindruckende Orte. Man saß an großen Tischen, bekam die Teller von streng dreinblickenden Herren vor die Nase gestellt, und dann sollte man alles vollständig aufessen und sich dabei "benehmen". Was benehmen war, wusste ich: alles unterlassen, was Spaß machte. Sehr vielversprechend fand ich dagegen die Gerichte der Kinderkarte, die meine Eltern mir vorlasen: Es gab "Donald Duck", "Micky Maus", "Biene Maja" und "Räuber Hotzenplotz".

Ich stellte mir vor, ein Steak in Donald-Duck-Form zu bekommen, eine gebackene Biene-Maja-Figur oder einen mit einem Räuberhut bedeckten Teller. Ich entschied mich für Räuber Hotzenplotz – und erlebte eine Enttäuschung. Denn ich bekam einfach Essen geliefert. Ein Schweineschnitzel mit Kroketten – weit und breit nichts von einem Räuber. Soweit ich mich erinnere, machte ich aus meinem Unmut kein Geheimnis. Soweit ich mich erinnere, fanden meine Eltern anschließend, ich hätte mich nicht benommen.

Das ist 40 Jahre her. Die ganze Welt ist seitdem anders geworden. Deutschland wiedervereinigt, die D-Mark abgeschafft, das iPhone erfunden. Was sich nicht geändert hat, ist die Speisekarte für Kinder. Zumindest Micky Maus und Donald Duck treffe ich dort regelmäßig an. Für Biene Maja springt nun öfter einfach der Disney-Fisch Nemo ein. Und auch die Gerichte, die sich hinter diesen Codenamen verbergen, sind leider die gleichen geblieben: Chicken-Nuggets, kleines Schnitzel und Fischstäbchen.

Ich habe heute selbst vier Töchter, die meine Frau und ich in Restaurants dazu ermahnen, doch aufzuessen und sich zu benehmen. Sie mögen leider keine frittierten Hühnerteile, auch nicht so gerne panierte Fischteile und auch kein platt geklopftes Schweinefleisch mit Panade. Was dann? Die Antwort der Bedienung ist oft ein Schulterzucken. Mit etwas Glück lässt sich dann Rührei oder Spätzle oder Spaghetti mit Tomatensoße aushandeln. Ich kann schon verstehen, dass es für Restaurants bessere Kundschaft als Kinder gibt. Sie essen wenig, machen dafür viel Dreck und trinken nicht einmal Alkohol. Aber nach 40 Jahren Kinderhelden-Essen könnte man sich schon einmal etwas Neues einfallen lassen. Beschwerden gibt es inzwischen genug: Vor einigen Monaten sorgte eine Untersuchung des Mannheimer Instituts für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin für Aufregung. Eine Auswertung von 1800 deutschen Speisekarten hatte ergeben, dass 80 Prozent der angebotenen Kinderspeisen ungesund seien. Alles in allem unterbiete die deutsche Gastronomie sogar die Fast-Food-Ketten in den USA. Auch die Bundesregierung wird nun aktiv. Ernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU hat einen Wettbewerb um die "beste Kinderspeisekarte Deutschlands" ausgerufen. Man muss also von höchster Stelle intervenieren, um die Fake-Micky-Mäuse von der Speisekarte zu vertreiben.

Wenn man Gastronomen fragt, warum sie so unverdrossen Chicken-Nuggets anbieten, verweisen sie auf die Zwänge des Marktes. Die Kinder würden eben genau dies verlangen. Vielleicht kann man hier ja mal von Amerika lernen. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren wurden dort für Kinder in Restaurants die besonders gesunden Speisen angeboten, pochierte Eier, Gemüsesuppen, Lammkoteletts und Spargel, wie in dem gerade in den USA erschienenen Sachbuch Kid Food von Bettina Elias Siegel nachzulesen ist. Die Gastronomie dort sah sich nämlich nicht nur als Erfüller von Marktwünschen, sondern hatte auch den Anspruch, gesunde Ernährung zu lehren. Wie schön wäre es, würde ich beim nächsten Restaurantbesuch mit Ideen nach Hause gehen, was ich für die Kinder nachkochen könnte.

Neulich bin ich wieder auf einen Räuber Hotzenplotz auf einer Speisekarte gestoßen. Ich fragte die Bedienung, welches Gericht damit gemeint sei, und bekam zur Antwort, das sei überhaupt kein Gericht, sondern ein leerer Teller: Das Kind dürfe sich damit von den Eltern etwas "räubern". Ein leerer Teller namens Hotzenplotz – das wäre das Einzige gewesen, was mich als Fünfjährigen noch mehr frustriert hätte als ein Schnitzel ohne Hut.