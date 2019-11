Reibekuchen aus Kürbis Reibekuchen – Früher war nicht alles schlecht

In meiner Kindheit gab es bei uns zu Hause einen festen Speiseplan für die ganze Woche. Ich kann heute sagen, der Plan kam nicht mit den Mitteln der Demokratie zustande, er wurde einfach festgelegt. Dennoch gab es, wohl zum Schein, gelegentliche Aussprachen. Ich brachte Anträge ein, des Inhalts nämlich, dass Nudelauflauf eine Zumutung für alle Menschen sei, auch für sechsjährige. Regelmäßig ließen meine Brüder mich im Stich, sie arrangierten sich aus Opportunismus mit dem System. So war die Opposition zerstritten, und die Herrschenden, also meine Mutter, mussten sich keine Sorgen machen. Aber es war nicht alles schlecht damals, das sehe ich heute auch. Zum Beispiel die Kartoffelpuffer, die es immer donnerstags gab. Mit Apfelmus. Sie waren knusprig gebraten und innen ein bisschen weich. Ich habe hier eine Variante mit Kürbis ausprobiert, dazu ein Kompott aus Birnen und Ingwer. Das Prinzip ist das gleiche: Etwas Würziges, Gebratenes wird mit etwas Süß-Fruchtigem gegessen, nur dass wir eben das Jahr 2019 haben und also an Kürbis und Ingwer nicht vorbeikommen.

