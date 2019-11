Rezepte Von Kindern empfohlen

Seit Ernährung die neue Religion ist, möchte man etwas auf gar keinen Fall sein: ein Kind, das dauernd gesund essen muss, oder ein Elternteil, der für genau diese Ernährung sorgen soll. Betet man den Katechismus der vorbildlichen Kinderernährung herunter – keinen Zucker, viel Gemüse, tierische Lebensmittel in Maßen, Snacks nur in Form von Rohkost –, dann bekommt man den Eindruck: Wenn Kinder ernährt und gesättigt werden sollen, geht es in deutschen Küchen ungefähr so locker zu wie in einem katholischen Gottesdienst vor 40 Jahren.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden