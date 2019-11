Deutschland Weltläden

Alles Geld der Welt Alles Geld der Welt Quelle: Weltladen-Dachverband e.V. © 1kilo

Wer will, dass ruandische Bauern oder pakistanische Näherinnen anständig bezahlt werden und unter geregelten Bedingungen arbeiten, der kauft ruandischen Kaffee oder in Pakistan genähte Fußbälle im Weltladen. Hier, so das Versprechen, werden die Produkte fairer gehandelt als sonst, zu besseren Preisen für die Produzenten. Populär sind neben Lebensmitteln auch Handwerkskunst und Kosmetik. Was fair bedeutet, definiert jede der zahlreichen Fair-Trade-Organisationen, die hinter den Siegeln auf den Waren stecken, allerdings anders. 929 Weltläden gibt es hierzulande. Die Idee entstand in den Sechzigerjahren in den Niederlanden, der erste deutsche Weltladen eröffnete 1973 in Stuttgart. Auf unserer Karte führen Hamburg und Berlin die Statistik an, doch im Norden und besonders in den neuen Bundesländern sind Weltläden sonst weniger verbreitet. Die etwas teureren Fair-Trade-Produkte kann man sich im wohlhabenderen Süden eher leisten. Auch das Engagement fällt hier womöglich leichter – die meisten Weltläden-Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. Dass es im reichen München nur drei Weltläden gibt, liegt wohl daran, dass dort die Mieten für ein so idealistisches Geschäftskonzept zu hoch sind.