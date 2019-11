Ich träumte mal vom Haus meines Großonkels und meiner Großtante in New Orleans. Sie sind beide nicht mehr am Leben, aber ich wohnte ein Jahr lang bei ihnen, als ich fünf war. Mein Großonkel fertigte Grabsteine an. Sie lebten in einfachen Verhältnissen, in ihrem Haus gab es nicht mal warmes Wasser.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden