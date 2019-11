Andreas Kieling Der Bärenﬂüsterer

Angenommen, aus Andreas Kieling wäre kein Mensch geworden, sondern eines der Tiere, die ihn faszinieren: Wie wäre dieses Tier wohl beschaffen? Kein Zweifel, ein friedliebender Marienkäfer wäre er nicht. An einem Morgen im Mai dieses Jahres steht Andreas Kieling vor der Garage seines Hauses in einem Dorf in der Eifel, über ihm an der Fassade hängt ein Hirschgeweih, und Kieling ist extrem schlecht gelaunt. Er hat anstrengende Drehtage im Thüringer Wald hinter sich. Er war mit seinem Kameramann für die Filmreihe Terra X auf der Suche nach seltenen Wildkatzen, die sich partout nicht zeigen wollten. Spät in der Nacht ist er zurückgekehrt, hat sich um halb fünf ins Bett fallen lassen und kaum geschlafen. Nach dem Aufstehen hatte er Streit mit Birgit, seiner Frau, von der er sich vor vier Jahren getrennt hat, die aber weiterhin im selben Dorf wohnt und Kieling noch immer beim Bürokram hilft. Seine neue Lebensgefährtin Lea Goldberg, eine junge Pferdetrainerin, musste schon früh am Morgen mit Schmerzen zum Zahnarzt. Dann tauchte der Schornsteinfeger auf und wollte Kieling eine Spezialreinigung des Kamins aufschwatzen. Schließlich klingelte ihn ein Zeuge Jehovas heraus und wedelte mit der Zeitschrift Erwachet!. Doch Andreas Kieling wollte nicht erwachen, er war todmüde.

Dieser Tag scheint sich gegen ihn verschworen zu haben, und so hat er den Termin mit dem ZEITmagazin vergessen. Mit nacktem, sonnenverbranntem Oberkörper und zotteliger Mähne steht er vor seinem Haus. Er hält einen Schraubenzieher in der geballten Faust und ruft: "Wer sind Sie?" Er bäumt sich auf, als wolle er im nächsten Moment zum Sprung ansetzen, und fragt gereizt: "Worum geht’s?" Er wartet keine Antwort ab, sondern fragt: "Worum geht’s, Mann?" Er glaubt, schon wieder einen dieser nervtötenden Hausierer vertreiben zu müssen. Als er an den Termin mit dem ZEITmagazin erinnert wird, schaut er ausdruckslos auf seinen Schraubenzieher, dann lange auf die Hügel in der Ferne, beruhigt sich etwas und sagt: "Okay. Gehen Sie rein, aber ziehen Sie unten die Schuhe aus."

Kieling bietet an, Kaffee zu machen, ist aber noch immer der Meinung, überrumpelt worden zu sein. Grummelnd geht er die Treppe hinauf in sein Reich. Eine ehemalige Scheune, liebevoll renoviert, edle Holzmöbel, ein weißes Ledersofa, gewaltige Panoramafenster, eine Skulptur aus Tierschädeln und Regale voller alter Filmkameras, die er seine "Verbündeten" nennt: Zeugen seiner Reisen nach Alaska und in viele andere Gegenden der Erde.

Kieling ist in der Lage, den Ruf eines Uhus zu imitieren. © Lisa Hörterer

Als er Anfang der Neunzigerjahre mit diesen Touren begann, war er noch ein unbekannter Tierfilmer. Inzwischen ist er 60 Jahre alt und einer der Stars in der ZDF-Reihe Terra X. Er ging vor Australien mit Walhaien schwimmen, er tauchte Salzwasserkrokodilen hinterher. In einem deutschen Weiher wuchtete er einen Wels, einen riesengroßen Fisch, an die Oberfläche. In Südafrika robbte er in eine Seelöwenkolonie. In der Arktis filmte er Eisbären bei minus 51 Grad. In Afrika wurde er beinahe von einem aufgebrachten Elefanten niedergetrampelt, dem er zu nahe gekommen war. In der Eifel lebte Kieling eine Weile bei einer Rotte Wildschweine, bis ein wütender Keiler mit einem mächtigen Eckzahn Kielings Wange durchstieß, ihm das Schulterblatt und beide Arme verletzte. Kieling ließ sich in einem Krankenhaus versorgen, tat aber so, als sei nichts Dramatisches geschehen. So unerschrocken geht Kieling mit wilden Tieren um, dass sich Fernsehzuschauer fragen: Ist dieser Typ verrückt geworden? Warum setzt er sein Leben aufs Spiel?

Jahr für Jahr geht Andreas Kieling mit seinen Vorträgen und Filmen auf Tournee durch deutsche Städte. Unscheinbar schleicht er dann über die Bühne, bleibt oft am Rand stehen, als sei er nur ein Statist der eigenen Veranstaltung und habe sich gar nicht richtig überlegt, wie dieser Auftritt laufen soll. Aber sehr oft, vor allem in Ostdeutschland, spricht er in ausverkauften Sälen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Kieling schon als authentisch galt, lange bevor dieses Wort zu einer öffentlichen Karriere anhob, restlos verschlissen wurde und seinen Sinn verlor.

Steht er auf einer Bühne, dann schaut er sehr ernst ins Publikum. Ein großer Entertainer ist er nicht, am liebsten lässt er seine Filme sprechen. In der Pause muss er dann seinen Namen in Bücher schreiben, die Zuschauer ihm zum Signieren hinhalten. Trauben von Menschen umringen ihn, wollen Selfies mit ihm. Diese Menschen rücken ihm so nahe, wie der Filmer Kieling den Tieren nahe rückt. Erleichtert wirkt er, wenn er wieder in den Kulissen verschwinden kann.

In seinem Haus in der Eifel erhitzt Kieling Kaffeewasser auf dem Herd und erzählt von einer jungen, verlassenen Wildkatze, die er beim Joggen im Wald fand und bei sich zu Hause mit der Milchflasche aufzog. Als er die Katze zu sich holte, glaubte er noch, sie werde sich an die neue Umgebung gewöhnen. Aber da täuschte selbst er sich, obwohl er viel über Tiere weiß. Je älter die Katze wurde, desto stärker wehrte sie sich gegen den Versuch, sie zu zähmen. Sie griff Kieling an, biss zu, krallte sich in den Vorhängen fest. Je mehr er versuchte, ihr gerecht zu werden, desto wilder wurde die Katze. Genetisch, sagt er, seien Wildkatzen mit Hauskatzen eng verwandt, aber ihr Freiheitsdrang sei unermesslich. "Das sind die scheuesten Tiere Europas", sagt er, "hier in der Eifel gibt es sie noch." Er meint die Wildkatzen, aber es klingt, als spreche er über sich selbst.

Andreas Kieling schenkt Kaffee ein, stellt sich ans Fenster und zeigt auf einen Vogel, der über den Hügeln kreist, einen Milan. Das meiste Wissen über die Wildnis eignete er sich auf Streifzügen durch die Natur an. Kieling wuchs in der DDR auf, und schon als Junge las er nächtelang in alten Romanen: Jack Londons Ruf der Wildnis oder Wolfsblut. "Unvorstellbar, dass es Menschen geben könnte, die diese Bücher nicht kennen", sagt Kieling.

Mit 16 floh er auf eigene Faust in den Westen. Er schaute sich auf Landkarten die Grenzen an und beschloss, sein Glück an der Donau in der Tschechoslowakei zu versuchen. So schildert es Kieling heute. "Ich habe an mich geglaubt", sagt er. Kieling schlug sich zum Ufer der Donau durch, durchschnitt den Draht eines Grenzzauns, der Alarm löste aus, er sprang in den Fluss und wurde von einem Grenzsoldaten beschossen. Auf der anderen Seite, in Österreich, wurde er gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

"Eigentlich war ich glücklich in der DDR", sagt er, der Thüringer Wald war sein Abenteuerspielplatz. Kein Westauto habe ihn gereizt, nicht die Aussicht auf Südfrüchte. Dem Stiefvater, den er für einen Sadisten hielt, wollte Kieling entkommen. Aber auch das war nicht der wesentliche Grund. Was dann? Das kann Andreas Kieling nur schwer erklären. Er sagt, er habe sich etwas beweisen wollen. Und er hatte schon immer etwas dagegen, eingesperrt zu sein. Weit draußen auf dem Meer habe er sich zum ersten Mal vollkommen frei gefühlt, nachdem er Ende der Siebzigerjahre auf einem Handelsschiff angeheuert hatte. Danach ließ er sich zum Revierjäger ausbilden und wurde Förster in der Eifel, überwarf sich aber mit seinem Chef. "Ich bin nicht Ihr Jagddackel", habe er zu ihm gesagt. Ende der Achtzigerjahre tingelte Kieling als Forstberater durch China, Indien und Pakistan. Als in der DDR die Mauer fiel, war er im Himalaya und bekam davon nichts mit.

Es ist nicht ganz einfach, Andreas Kieling beim Erzählen zu folgen. Mal ist er hier, mal ist er dort. Hin und wieder unterbricht er sich selbst und fragt: "Na ja, was wollte ich damit sagen?" Er hat sehr viel erlebt. Als er das erste Mal nach Alaska fuhr, hatte er nicht vor, dort einen Auftrag zu erfüllen. Er wollte verloren gehen. In einen Film wollte er sich fallen lassen, einen Film, den er noch nicht kannte. Andreas Kieling ist keiner dieser Fernsehmoderatoren, die sich für einen Drehtag in Afrika einfliegen lassen und mit einer Bügelfalte in der Outdoorhose vor der Kamera stehen. Kieling ist auf dem Eis des zugefrorenen Yukon River eingebrochen. Er nahm auf solchen Reisen bis zu 25 Kilogramm ab. Er verbrachte während einer Tour durch Alaska Tausende Kilometer in einem Kanu, und er lernte den radikalen Tierschützer Timothy Treadwell kennen, der gemeinsam mit Bären lebte, dann aber von einem Grizzly zerstückelt wurde. Werner Herzog widmete sich ihm in dem Film Grizzly Man. Andreas Kieling kannte auch den Bären, der Treadwell gefressen hatte. Er hatte ihm sogar einen Spitznamen gegeben, Baba, weil er Kieling an die Figur Baba aus der Filmreihe Star Wars erinnerte. Die deformierten Nasen der beiden ähnelten sich.