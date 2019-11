Die großen Fragen der Liebe Soll sie sich hinhalten lassen?

Die Frage: Lena und Brian haben sich mithilfe einer Dating-App gefunden und waren direkt sehr verliebt. Nach drei Monaten ließ der sonst so zuverlässige und liebe Brian Lena bei einem Date sitzen, schrieb ihr nur eine Nachricht: Er sei spontan zu seiner Familie gefahren. Als Lena ihn bei ihrem nächsten Treffen darauf anspricht, sagt er, dass er nicht weiß, ob er eine Beziehung mit ihr will. "Ich brauche Zeit für meine Hobbys und meine Freunde, wir könnten uns höchstens ein Mal in der Woche sehen." Lenas Freundinnen sagen, dass sie sich nicht von ihm hinhalten lassen soll. Aber sie will die neue Liebschaft nicht verlieren und Brian keinen Druck machen, weil sie denkt, dass sie ihn dadurch nur vertreiben würde. Jetzt hat Brian sie wieder nach einem Treffen gefragt – soll sie ihm absagen, um selbst in Ruhe nachdenken zu können?

