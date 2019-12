Rechtsextremismus Das Leben danach

Ilona Platzer. Đô˜ Anh Lân. Bernd Köhler. Ramazan Avcı. Als der Fotograf Jasper Kettner 2017 begann, sich mit Todesopfern rechtsextremer Gewalt zu beschäftigen, fiel ihm vor allem eines auf: wie viele dieser Namen er nicht kannte. Kettner, 45, hatte auf einer Versammlung von Angehörigen der Mordopfer des NSU fotografiert und dort auch andere Angehörige von Opfern weiterer rechtsextremer Morde und Anschläge kennengelernt. Zusammen mit Ibrahim Arslan, der als Kind 1992 den Brandanschlag von zwei Neonazis auf das Haus seiner Familie in Mölln überlebte und dabei seine Schwester, seine Cousine und seine Großmutter verlor, begann er, nach Angehörigen zu suchen und sie zu porträtieren.



Eine Suche, die nicht ganz leicht war – denn es ist nicht mal klar, wie viele Todesopfer rechtsextremer Gewalt es in Deutschland überhaupt gibt. Die Bundesregierung hat 85 Opfer seit 1990 anerkannt, Recherchen von ZEIT ONLINE und dem Tagesspiegel kommen für den gleichen Zeitraum (Stand 2018) auf 169 Fälle. Für die Todesfälle vor 1990 in der BRD gibt es keine Statistik. Recherchen über Opfer in der DDR sind noch komplizierter, weil es dort Rechtsradikalismus offiziell nicht geben durfte. In dem Fotobuch Die Angehörigen, das Kettner gemeinsam mit Ibrahim Arslan herausgegeben hat, hat er 37 Angehörige porträtiert. "Vor allem die Menschen, die in den Achtzigerjahren Freunde oder Familienmitglieder verloren haben, waren froh, dass sich jemand für ihre Geschichte interessierte", sagt Kettner, "während viele Angehörige der NSU-Opfer sich wünschen, endlich zur Ruhe zu kommen."



Was die meisten eint, ist der Wunsch nach einem angemessenen Gedenken an die Opfer. Und dass sie selbst, die ihre Partner, Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben, zu Wort kommen. Wir haben 13 von ihnen besucht und ihnen zugehört.

Arbnor Segashi im Aufzug des Hauses in München, in dem seine Familie früher lebte © Jasper Kettner

"Meine Schwester ist der Mensch, den ich immer noch am meisten liebe."

Arbnor Segashi, 24, Bruder von Armela Segashi

Am 22. Juli 2016 versucht der 18-jährige Schüler David Sonboly, Jugendliche über soziale Medien nachmittags in das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München zu locken. Um 17.50 Uhr holt er in einer McDonald’s-Filiale im OEZ eine Waffe aus dem Rucksack und erschießt in dem Restaurant und in unmittelbarer Umgebung des OEZ neun Menschen, alle mit Migrationshintergrund, darunter die 14-jährige Armela Segashi. Dann tötet er sich selbst. Als Tatmotiv wird zunächst Rache angenommen, da Sonboly, der unter psychischen Störungen litt, gemobbt worden war. Insbesondere Spuren im Internet belegen aber auch seine rechtsextreme Haltung. Seit Oktober 2019 wertet das Bayerische Landeskriminalamt die Tat als politisch rechtsextrem motiviert.

Armela war ein liebevoller Mensch, immer in Bewegung, immer positiv. Egal wie stressig ein Tag war, ich wusste, wenn ich nach Hause komme, ist sie da, und aller Mist ist vergessen. Trotz unseres großen Altersunterschieds von sieben Jahren konnte ich ihr meine Probleme anvertrauen. Sie ist der Mensch, den ich immer noch am meisten liebe. Und auch wenn ich ihr die Liebe nicht mehr zeigen kann, ist es etwas, das mir bleibt.

An dem Tag, an dem sie gestorben ist, waren wir alleine zu Hause. "Wir gehen gleich ins OEZ", sagte sie zu mir. Als sie später einfach so gehen wollte, fragte ich sie: "Willst du dich nicht von mir verabschieden?" Sie meinte: "Ach komm, wir sehen uns heute Abend doch eh wieder", und lachte. Ich habe sie umarmt, und dann ist sie gegangen.

Ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, hatte ich Nachrichten auf meinem Telefon, ich solle nicht ins OEZ gehen. Viele wissen ja, dass wir in der Nähe wohnen. Ich habe sofort versucht, Armela zu erreichen, und als das nicht klappte, bin ich sofort los. Da war aber rund um das OEZ schon alles abgesperrt, und ich habe dann auch im Radio gehört, dass geschossen wird. Ich habe Panik bekommen. Du kannst ja nichts machen. Ich bin die Krankenhäuser abgefahren, die ganze Nacht, habe Freunde angerufen, aber niemand konnte was sagen.

Um sechs Uhr morgens ist die Polizei zu uns nach Hause gekommen. Da war ich noch unterwegs, um Armela zu suchen. Mein Vater rief mich an und sagte, ich soll nach Hause kommen, weil es jetzt vorbei ist. Dann hat er aufgelegt. Ich wusste nicht, was das heißt, ich habe es aber irgendwie geahnt. Und als ich nach Hause kam und die ganzen Polizisten gesehen habe, war mir klar, was passiert ist.

Die Zeit danach war die schlimmste Zeit meines Lebens und wird es immer sein. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr da ist, von heute auf morgen. Es war ein Kampf, das zu akzeptieren, ein Kampf gegen die Trauer, ein Kampf, meinen Eltern beizustehen.

Uns war anfangs nicht klar, dass der Täter auch rechtsextreme Motive hatte. Einmal habe ich meine Mutter beruhigt, als sie weinte und sagte: "Das waren irgendwelche Nazis." Ich habe da nicht daran geglaubt. Ich dachte, wir sind in München, ich werde hier sehr selten mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert. Ich habe versucht, meiner Mutter das auszureden. Aber im Prozess wurde die ausländerfeindliche Gesinnung des Täters ja klar.

Unser Verhältnis zu Deutschland hat sich trotzdem nicht verändert. Meine Eltern sind Deutschland sehr dankbar. Sie sind aus dem Kosovo hierhergekommen und haben sich ein Leben aufgebaut. Ich liebe München, wie ich München vorher geliebt habe. Meine Freunde sind hier, meine Familie ist hier. Meine Schwester ist hier gestorben. Ich verbinde viel mit diesem Land und werde es immer lieben. Was sich verändert hat, ist dieser Gedanke: Es gibt rechtsextreme Gewalt, jetzt und hier. So etwas kann jeden Tag passieren, und es gibt Menschen, die diese Gewalt befürworten. Ich wünsche mir, dass dieser Hass verschwindet.

Von der Polizei und dem LKA wurden wir nach dem Attentat gut behandelt. Das waren empathische Beamte, sie haben Kontakt gehalten, sind zu uns nach Hause gekommen und haben uns auf den neuesten Stand gebracht. Und uns gefragt, wie es uns geht und ob sie uns helfen können. Da haben wir Glück gehabt.

Mittlerweile geht es uns als Familie besser. Wir haben verstanden, dass wir kaputtgehen, wenn wir nicht weitermachen. Im ersten Jahr ist nichts vorwärtsgegangen. Die ganze Welt um uns herum ist weitergelaufen, und wir standen einfach da. Bis wir entschieden haben, dass es weitergehen muss. Ich habe mit meinem besten Kumpel eine Bar aufgemacht. Wir sind dieses Risiko zusammen als Familie eingegangen, und Gott sei Dank läuft es ziemlich gut.

Armela fehlt mir, jeden Tag. Wenn ich aufstehe. Wenn wir beim Essen am Tisch sitzen und ein Stuhl leer bleibt. Wenn ich heimkomme und mir fast die Frage rausrutscht: "Wo ist Armela?" Wir reden jeden Tag über sie. Es vergeht auch keine Woche, in der wir nicht weinen oder auch mal lachen, weil wir uns an irgendwelche Situationen erinnern. Wir haben viele schöne Erinnerungen an sie, die wir miteinander teilen. Das verbindet uns noch mehr.

Ich träume noch von ihr, ab und zu. Manchmal sehe ich sie einfach nur im Vorbeigehen, laufe ihr hinterher und erwische sie nicht. Manchmal quatschen wir nur. Im letzten Traum habe ich sie gefragt, warum ich sie so lange nicht gesehen habe. Das fühlt sich so echt an, und dann wache ich auf und bin dann noch kurz in diesem Loch und frage mich: "Warum habe ich nicht weitergeträumt?"