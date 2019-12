Die großen Fragen der Liebe Kann es wieder aufregend werden?

Die Frage: Eva und Moritz sind zusammen, seit sie Teenager waren. Nun sind sie Ende 20, Eva ist zum Studieren in eine andere Stadt gezogen, Moritz zog ihr hinterher in eine gemeinsame Wohnung – aber nur halbherzig, denn unter der Woche schläft er meistens in seinem Elternhaus, das näher bei seiner Arbeitsstelle liegt. Eva hat schon darüber nachgedacht, ob sie die Beziehung beenden soll, weil das Kribbeln lange vergangen ist. Sie hat versucht, mit Moritz darüber zu sprechen, ihn gefragt, ob er auch denkt, dass sie nur noch aus Gewohnheit zusammen sind. Moritz hat ihre Bedenken verstanden und sich daraufhin wieder mehr Mühe gegeben, Harmonie und Romantik herzustellen. An Evas Zweifeln an der Beziehung hat das nichts geändert. Muss sie ihre erste große Liebe verlassen, oder kann alles wieder so werden, wie es mal war?

