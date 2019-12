Monique Burger "Ich wollte unserer Trauer einen Ort geben"

ZEITmagazin: Frau Burger, Sie haben einmal gesagt, dass Kunst Sie mutig mache. Was heißt das?

Monique Burger 59, ist gebürtige Schweizerin. Sie arbeitete als Bankerin und Headhunterin und sammelt mit ihrem Mann zeitgenössische Kunst. 1998 entstand daraus die Burger Collection in ihrer neuen Heimat Hongkong. Das Paar unterstützt Kunstprojekte weltweit

Monique Burger: Mut im Zusammenhang mit Kunst heißt, nicht einem Trend oder dem Rat anderer Menschen zu folgen. Es hat mich mutig gemacht, meinem Instinkt zu vertrauen. Ich hatte nie einen Berater, der mir sagte, dass ich etwas unbedingt kaufen müsse, weil es in zehn Jahren zwanzig Prozent mehr wert sei. Stattdessen habe ich auf meine innere Stimme gehört und hatte die Unterstützung meines Mannes Max, der mir volles Vertrauen geschenkt hat.

ZEITmagazin: Waren Sie schon als Kind neugierig?

Burger: Meine Eltern haben fünf Kinder, ich bin die Zweitgeborene, und mein Vater hatte unbedingt einen Jungen haben wollen, den er Martin genannt hätte. Ich wollte meinem Vater gefallen und trug deshalb immer nur kurze Hosen, außerdem hatte ich kurze Haare. Als ich sechs war, kam eine Fotografin in die Schule, und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, um nicht mit einer Puppe fotografiert zu werden – so lange, bis meine Eltern kommen mussten. Ich habe noch immer eine starke maskuline Seite. Daher kommt vielleicht auch meine Neugier und Abenteuerlust.

ZEITmagazin: Vor acht Jahren verloren Sie Ihren einzigen Sohn Yves durch ein Unglück, wenige Tage nach seinem 23. Geburtstag, er lebte in Singapur. Was ist damals passiert?

Burger: Es war drei Wochen bevor er die Uni abgeschlossen hätte. Der Hergang des Unglücks lässt sich nicht hundertprozentig rekonstruieren. Er muss etwas aus seinem Badezimmerfenster auf einen kleinen Balkon geworfen haben, wo er seine Waschmaschine hatte. Das hat sich verfangen, er wollte es holen und hat dabei das Gleichgewicht verloren und ist aus dem achten Stock gestürzt. An jenem Morgen ging mein Mann ans Telefon und hatte die schwerste Aufgabe überhaupt: Er musste es mir sagen. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es war mitten auf der Straße, und er wartete fünf Minuten, weil er einfach nicht wusste, wie er mir das sagen kann. Schließlich hat er mich in die Arme genommen, mich angeschaut und gesagt, dass wir unsere Koffer packen und nach Singapur müssen, weil Yves gestorben ist. Ich war wie ein Ballon, aus dem die Luft raus ist, nur noch eine Hülle. Ich habe nicht geweint, sondern nur "Okay, let’s go" gesagt und gepackt. Erst im Flieger kamen mir die Tränen.

ZEITmagazin: Sie haben noch im selben Jahr ein Gedächtnistreffen für die Freunde Ihres Sohnes ins Leben gerufen.

Burger: Ich wollte unserer Trauer einen Ort geben, damit wir ihn und all das Gute, was er getan hat, nie vergessen. Den Kontakt zu seinen Freunden wollte ich auch beibehalten und habe deshalb mit meinem Mann entschieden, "Thinking of Yves"-Treffen zu organisieren. In diesem TOY-Kreis sind hundert Menschen, und ich bin mit ihnen übereingekommen, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn sie nur einmal im Jahr im Namen von Yves etwas Gutes für jemand anderen tun. Und das machen wir. Das geht vom Sandwich-Verteilen für Obdachlose bis zu größeren Projekten, bei denen sie Kindern in Bangladesch Kleidung geschickt und in jedes Kleidungsstück das TOY-Logo eingenäht und einen persönlichen Brief dazugelegt haben. Yves’ Tod hat seine Freunde zusammengebracht, und das zu sehen ist wunderschön. Mir gibt es Kraft, Trost und Liebe, und ich bin heute die TOY-Mama für hundert Kinder.

ZEITmagazin: War es Ihre Rettung, dass Sie aus dem tragischen Tod Ihres Sohnes etwas Positives entwickelt haben und nicht in Trauer oder Apathie versunken sind?

Burger: Ja, ich konnte mich entscheiden, daran zu zerbrechen oder aber etwas daraus zu machen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Der Gedanke an Yves bereitet mir Wehmut, aber er ist verbunden mit unglaublicher Liebe und Dankbarkeit, weil etwas ganz Neues entstanden ist. Auch der Umgang mit seinen Freunden hilft mir, weil ich diese jungen Menschen an die Kunst heranführen darf.

ZEITmagazin: Hat sich durch den Tod Ihres Sohnes Ihr Blick auf die Kunst verändert?

Burger: Bestimmt war er etwas sehr Einschneidendes, auch weil ich vielleicht spüre, dass der Tod nicht einfach das Ende ist. Der Titel unserer letzten Ausstellung, die wir vergangenes Jahr in der Schweiz gezeigt haben, war How to see what isn’t there. 45 Werke, die wir schon Ende der Neunzigerjahre erworben hatten und die genau zu diesem Thema passten. Außerdem habe ich eine Neon-Arbeit von Tracey Emin gekauft, I can feel your smile, die in unserem Ferienhaus in dem Zimmer hängt, wo Yves immer gewohnt hat. Diese wundervolle und sehr lebendige Arbeit drückt etwas aus, das genau auf mich zutrifft. Bei den Menschen, die mich begleiten, habe ich offenbar einen Nerv getroffen, denn sie sagen, dass sie auch an mich immer mit einem Lächeln zurückdenken werden.