P1-Türsteher Wer reinkommt, ist drin

Das Haus der Kunst in München, ein sonniger Herbstnachmittag. Von der Nordterrasse der Goldenen Bar, die zum Museum gehört, blickt man in den Englischen Garten. Sechs Türsteher sind an diesem idyllischen Ort zum Gespräch zusammengekommen, es gibt Kaffee und Orangina. Hans Grandl war von 1982 bis 1983 Türsteher im P1, der gelegentlich heute noch aktive Norbert Schmitz ab 1984, Klaus Gunschmann von 1986 bis 1992, Keiwan Mir Heidari von 1993 bis 1996, Damir Fister von 1994 bis 2004 und George Albutashvili von 2008 bis heute.

Die Geschichte des P1 beginnt 1949, im Gründungsjahr der Bundesrepublik. Damals wurde aus dem Ostflügel des Museums Haus der Kunst, das im Zweiten Weltkrieg unzerstört geblieben war, zunächst ein Offizierslokal, in dem amerikanische Soldaten verkehrten. Sein Name: P-One, eine Kurzformel für die Adresse Prinzregentenstraße 1. Unter verschiedenen Betreibern verwandelte sich das Lokal in den folgenden Jahrzehnten zu einer Diskothek, den Namen behielt es über die Jahre; 1984 übernahm der Münchner Gastronom Michael Käfer mit seinen Partnern das Geschäft. In den folgenden Jahren wurde das P1 zu einem Mythos – und zu einem Ort, an dem immer wieder Grenzen überschritten wurden.

ZEITmagazin: Herr Fister, beginnen wir bei Ihnen. Sie haben von 1994 bis 2004 als Türsteher des P1 gearbeitet. Hätten Sie sich eigentlich selber in den Club gelassen?

Damir Fister: Bevor wir Türsteher wurden, sind viele von uns erst mal nicht reingekommen. Das machte natürlich auch den Reiz des P1 aus. Ich habe es lange Zeit vergeblich versucht, dabei habe ich mich immer richtig in Schale geworfen. In Jean-Paul-Gaultier-Anzügen stand ich Ende der Achtziger vor Klaus Gunschmann, aber der hat mich bestimmt zehnmal abgewiesen, ehe ich es unter der Woche endlich einmal schaffte.

Norbert Schmitz und Hans Grandl (rechts) © Daniel Delang

Klaus Gunschmann: Bevor ich angefangen habe, im P1 zu arbeiten, erst als DJ und dann als Türsteher, bin ich auch nicht reingekommen.

Norbert Schmitz: Der Klaus hatte damals ja auch weiße Cowboystiefel an. Das ging nicht.

Keiwan Mir Heidari: Ich musste strippen, um in den Club zu gelangen.

ZEITmagazin: Wie kam es denn dazu?

Norbert Schmitz 59, aus Dinkelsbühl arbeitete erstmals 1984 als P1-Türsteher. Er organisierte die internationale Partyreihe "Blub Club" und veranstaltet die "Luna Party" im Hotel Bayerischer Hof.

Mir Heidari: Freunde veranstalteten 1993 eine Modenschau im P1 und fragten mich, ob ich als Teil der Show strippen würde. Ich habe gezögert, aber damals war ich Türsteher in einer anderen Bar und wurde häufig vorm P1 abgewiesen. Das war also eine Möglichkeit, sich in dieser Szene bekannt zu machen. Außerdem hatte ich damals einen ziemlich definierten Körper.

Fister: Ich hatte damals einen Modeladen mit einer Geschäftspartnerin und gehörte zu den Veranstaltern dieser Modenschau. Der Keiwan war splitternackt auf der Bühne. Die Frauen sind ausgerastet.

ZEITmagazin: Herr Grandl, Sie hatten Anfang der Achtzigerjahre maßgeblichen Anteil am Erfolg des Lokals. Trotzdem endete Ihre Beziehung zum P1 mit einem Hausverbot. Wie kam es dazu?

Hans Grandl: 1982 wollte ich als geschäftsführender Teilhaber in der damals völlig toten Disco P1 einsteigen, da habe ich mich auch an die Türe gestellt. Ich war vorher schon Gastronom und hatte meinen vorigen Laden verkauft. Ich suchte also eine neue Beschäftigung. An einem Samstag habe ich zu meiner Frau gesagt: Ich fahre jetzt in die Stadt und suche mir ein neues Lokal.

ZEITmagazin: Wie sind Sie auf das P1 gekommen?

Hans Grandl 61, geboren in München, war von 1982 bis 1983 Türsteher und Geschäftsführer im P1. Später hat er die Münchner Diskothek Park Café betrieben. Heute ist er Privatier.

Grandl: Damals gab es nur eine Handvoll Läden, die überhaupt eine Lizenz hatten, bis vier Uhr morgens geöffnet zu haben. Die anderen mussten bereits um eins schließen. Ich fuhr also mit meinem weißen Facel Vega, einem französischen Oldtimer, zu den Vier-Uhr-Lokalen: California, Sugar Shack, East Side, dann ins P1. Dort feierte gerade die Band Spider Murphy Gang einen Geburtstag. Der Laden war brechend voll. Ich kannte eine Kellnerin, die sagte zu mir: "Hansi, lass dich nicht täuschen, das ist heute nur wegen der Geburtstagsfeier so voll." Mir war das egal. Die zwölf Meter hohen Wände, die imperialistische Architektur vom Haus der Kunst – ich wusste, der Ort hat eine Aura, hieraus kann man etwas machen.

ZEITmagazin: Wie haben Sie es geschafft, im P1 einzusteigen?

Grandl: Die Pächter des Lokals waren abgebrannt. Ich habe ihnen einen mittleren fünfstelligen Betrag geliehen und sollte eigentlich Mitinhaber werden, aber dann haben wir den Laden neu eröffnet, alles ging so schnell, auf einmal war das P1 jeden Abend voll – und ich war nicht Mitglied der GmbH. Ich blieb erst mal Geschäftsführer, aber ein halbes Jahr später trennten wir uns im Streit. Der Streit eskalierte. Ein Gesellschafter erteilte mir Hausverbot. Daraufhin schlug ich ihm ein blaues Auge und verklagte ihn später. Aber ich habe verloren. Ich hätte in die verfluchte GmbH eintreten sollen.

ZEITmagazin: Wie ist es Ihnen gelungen, die Diskothek so populär zu machen?

Grandl: Meine Frau und ich haben den Laden einfach neu konzipiert. Da hingen so komische Art-déco-Bilder der polnischen Malerin Tamara de Lempicka. Die haben wir abgehängt. Wir installierten eine bessere Lichtanlage, engagierten coole DJs und stellten Charles-Eames-Stühle hin. Und, ganz wichtig: Ich heuerte neues Personal an, und zwar nur Leute, die in der Szene bekannt waren.

ZEITmagazin: Um was für eine Szene ging es denn damals, 1982?

Grandl: Es war eine bunt gemischte Nachtszene, mit Leuten aus Musik, Kunst, Film. Da waren Punks, New Waver, viele Freigeister, die nicht morgens um neun im Büro sitzen mussten. Aber auch Geschäftsleute. Es war familiär. Die Leute, die nachts regelmäßig in die vier, fünf Discos der Stadt gingen, kannten sich. Wir luden auch prominente Menschen ein wie zum Beispiel Sônia Bogner, Wolfgang Fierek oder Johannes von Thurn und Taxis.

ZEITmagazin: Entstand damals auch die berüchtigte Verbindung zwischen dem P1 und dem FC Bayern?

Mir Heidari: Das kam später. Die Spieler haben wir erst mal gar nicht reingelassen, weil die oft einfach schlecht ausgeschaut haben. Mehmet Scholl zum Beispiel, der 1992 vom Karlsruher SC zum FC Bayern gekommen war, wirkte anfangs sehr provinziell. Damir und ich haben ihn und andere Bayern-Spieler zum Friseur geschickt, zum Bash Club.

Fister: Die Bashies haben die ganze Bundesliga aufgemischt. In den frühen Neunzigern trugen Fußballer noch überwiegend Vokuhila und Schnurrbart. Nach und nach legten sich die Bayern-Stars und der Rest der Liga dann gute Haarschnitte und Tattoos zu.