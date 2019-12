Yusra Mardini "Ich wäre gerne auch außerhalb des Wassers eine normale junge Frau"

Nach meiner Flucht hatte ich intensive Träume von Syrien und dem Krieg. In einem wiederkehrenden Traum suche ich zusammen mit meiner Mutter in einem Gebäude Schutz vor den Bomben. Alles bricht zusammen, die Mauern und Teile des Daches stürzen herab, Menschen sterben unter den Trümmern.

Yusra Mardini 21, floh im Jahr 2015 aus Syrien, heute lebt sie in Hamburg und ist Botschafterin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Sie ist Schwimmerin, 2016 nahm sie als Mitglied des Refugee Olympic Team an den Olympischen Sommerspielen teil.

Mittlerweile sind diese Träume fast verschwunden, glücklicherweise. Es geschieht aber noch häufig, dass ich mit einem schlechten Gefühl aufwache, ohne zu wissen, woher es kommt.

Wasser ist mein Element, dort fühle ich mich wohl, in meinen Träumen und in der Realität. Das Schwimmen gehört zu meinem Leben wie Essen und Trinken. Ich habe schwimmen gelernt, als ich drei war. Als Jugendliche war ich jeden Tag im Pool und habe trainiert. Sobald ich im Wasser bin, fühle ich mich zu Hause. Das Schwimmen hat mir auch sehr geholfen, in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Durch das gemeinsame Training wurde ich schnell Teil einer Gemeinschaft, habe Freunde gefunden und dabei wie selbstverständlich Deutsch gelernt. Das Schwimmen hat mir einen Lebensinhalt gegeben. So ein Glück haben die wenigsten Flüchtlinge.

Im Wasser kann ich alles hinter mir lassen, dann bin ich nur Yusra, die versucht, das Beste aus sich herauszuholen. All die Aufmerksamkeit, die Erwartungen, Verpflichtungen und auch Anfeindungen, mit denen ich aufgrund meines öffentlichen Engagements konfrontiert werde, fallen von mir ab. Oft stoße ich aber auch an meine Grenzen und bin kurz davor, aufzugeben. In solchen Momenten träume ich davon, auch außerhalb des Wassers einfach nur eine normale junge Frau sein zu können.

Aber diese Wahl habe ich nicht. Mir geht es nicht darum, im Scheinwerferlicht zu stehen. Ich möchte nur, dass in der Flüchtlingsfrage die Aufmerksamkeit nicht denen überlassen wird, die mit Hass und Ausgrenzung reagieren. Ich möchte meine Stimme und meine Kraft nutzen, Vorbild sein, Brücken bauen, für Veränderungen kämpfen, egal wie klein sie sein mögen.

Persönlich träume ich davon, irgendwann nach Syrien, wo ich geboren bin, zurückkehren zu können. Wenn ich im hohen Alter immer noch keine Möglichkeit haben sollte, zurückzugehen, würde es mir das Herz brechen. Ich möchte in Syrien begraben werden. Deutschland ist zwar jetzt mein Zuhause, aber ich lebe ja erst seit vier Jahren hier. Oft fühle ich mich hier noch fremd. Ich vermisse Syrien sehr, die Landschaft, das Essen, meine Freunde. Es ist sehr schwer, das alles hinter sich zu lassen.

Das Syrien meiner Träume gibt es allerdings nicht mehr, die Realität dort sieht fürchterlich aus. Selbst wenn der Krieg offiziell enden sollte, wäre es noch einige Jahre lang zu gefährlich, zurückzukehren. In Syrien würde ich auch Deutschland sehr vermissen. Und so fühle ich mich eben oft entwurzelt und zerrissen. Vielleicht vergeht das Gefühl der Fremdheit, wenn ich hier eines Tages eine eigene Familie habe, mit Kindern, die hier geboren wurden. Das wäre traumhaft.