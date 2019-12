Anschlag am Breitscheidplatz Der Therapeut vom Breitscheidplatz

Rainer Rothes Praxis liegt im vierten Stock eines Bürogebäudes. Eine Couch, ein Sessel, ein Berg Kuscheltiere in einer Ecke, man sieht viel Himmel. In der Ferne dreht sich der Mercedes-Stern auf dem Dach des Europa-Centers.

Sie sitzen sich gegenüber.

Dienstag, 15 bis 16 Uhr: Frau R.

Rothe: Wenn Sie Ihrem Gefühl eine Stimme geben wollen würden, was würde es sagen?

Frau R.: Da ist diese unendliche Traurigkeit.

Sie nimmt einen weißen Teddybären aus dem Berg, setzt sich auf die Couch und umfasst das Tier auf ihrem Schoß wie ein Baby. Sie ist Anfang 50, es ist Sommer 2019.

"Frau R. ist die Härteste von uns allen", hat ein anderes Opfer vom Breitscheidplatz mal über sie gesagt. Frau R. ging sofort nach dem Anschlag wieder arbeiten, und sie arbeitete mehr als je zuvor. Sie kam früh, ging spät, sie fuhr an den Wochenenden in die Firma. Sie dachte: Mir fehlt ja auch nichts, ich bin ja nicht verletzt worden. Irgendwann, es war fast ein Jahr nach dem Anschlag, ging nichts mehr. Sie hat nun kürzlich einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet.

"Können Sie sich denn vorstellen, wieder zu arbeiten?", fragt Rothe.

"Im Prinzip möchte ich das", sagt sie. "Aber ich weiß nicht, ob ich kann."

Sie sagt, es sei neulich eine ganze Weile lang besser gegangen. Dann gab es ein Fest in ihrer Gartenkolonie, sie hat beim Aufbau geholfen und später den Raum geputzt, vier Stunden, ganz allein. Dann rief ihre Anwältin an und fragte so ganz nebenbei, wie es ihr gehe. Seither, sagt sie, könne sie nicht reden, ohne sofort zu weinen.

Rainer Rothes Haare sind grau geworden in den 43 Jahren als Therapeut, nach über 80.000 Therapiestunden, wie er mal ausgerechnet hat. Er ist 71 Jahre alt, seine Praxis betreibt er seit acht Jahren am selben Ort im Westen Berlins, etwa zwei Kilometer südwestlich vom Breitscheidplatz. Rothe behandelt vor allem Menschen, die etwas erlebt haben, das sie seelisch verletzt hat. Anstreicher, die vom Gerüst gefallen sind und Angst haben, wieder zu arbeiten. Menschen, die einen Unfall hatten oder vergewaltigt wurden. Bei vielen kann nach einem solchen Erlebnis die Seele wieder heilen, sagt Rothe. Aber ein gewisser Teil – je nach psychologischer Studie und Ereignis spricht man von wenigen bis mehr als der Hälfte der Menschen – kommt schwer ins Leben zurück. Das sind seine Patienten.

Es ist noch nicht lange her, dass eine andere Art von Traumatisierten in seine Praxis kam, Menschen, die Terroranschläge erlebt haben. Die ersten waren Schüler der zwölften Klasse eines Berliner Gymnasiums, die in Nizza am 14. Juli 2016 auf der Promenade des Anglais spazieren gingen, als der Attentäter Mohamed Bouhlel einen Lkw in die Menge steuerte und über 80 Menschen tötete.

Ein paar Monate später betrat der erste Patient seine Praxis, der am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz stand, als der Islamist Anis Ben Othman Amri mit einem Laster auf den Weihnachtsmarkt raste. Er tötete zwölf Menschen.

Rothe hat inzwischen drei Patienten, die in Nizza waren, und sieben vom Breitscheidplatz. Sie sind Krankenpfleger, Geschäftsfrauen, Studenten.

Terroristische Anschläge sollen eine Gesellschaft treffen, aber am Ende sind es ein paar wenige, die mit Angst leben und aus dem Leben fallen. Wenn man so will, behandelt Rothe die, die dort stellvertretend für alle verletzt wurden. Niemand war auf Fälle wie ihre vorbereitet.

Donnerstag, 13 bis 14 Uhr: Herr S.

Rothe: Sie fühlen sich nicht in Ihrem Körper?

Herr S.: Manchmal stehe ich da, als wäre ich nur eine Hülle. Als wüsste ich gar nicht, wo ich hinsoll. So als wäre ich eben erst vom Himmel gefallen.

Herr S., Ende 50, ist noch nicht lange Rothes Patient. Sie fangen von vorn an und gehen den Anschlag durch, ganz genau. Rothe bittet ihn, die Arme zu verschränken, die Augen zu schließen und sich abwechselnd auf die Oberarme zu klopfen und dabei von dem Anschlag zu berichten. Das ist ein therapeutisches Verfahren, ein Wiedererleben der Ereignisse unter Anleitung und Zuhilfenahme bestimmter Körpertechniken soll das Trauma mildern.

Herr S. sagt, es sei so gewesen: Irgendwas habe ihn berührt damals, was, weiß er nicht. Er habe dann auf dem Boden gelegen, und seine Brille sei weg gewesen.

"Bitte sprechen Sie in der Gegenwart", sagt Rothe.

Herr S. öffnet kurz die Augen, schließt sie wieder und sagt: "Ich sehe, dass es so etwas wie einen Unfall gab, ich sehe einen Lkw, aber nicht scharf, das ärgert mich, denn ich bin eigentlich furchtlos und will helfen in solchen Lagen."

"Machen Sie weiter", sagt Rothe.

Herr S. schildert die nächsten Stunden so: Er rutscht auf Knien hin und her, auf der Suche nach der Brille. Wenn er aufsieht, sieht er alles unscharf, Lichtkreise im Dunkeln, er glaubt, das sind Gesichter vor ihren Smartphones. Er steht auf und sieht, dass da etwas auf dem Boden liegt. Er geht näher ran, eine Handtasche? Er geht auf die Knie, immer näher ran, bis das Ding scharf wird. Eine Hand mit einem Arm dran, ohne einen Körper. Er schreckt zurück.