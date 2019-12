Manchmal hört man von Leuten, dass ihnen erst um den 50. Geburtstag herum ihre Sterblichkeit so richtig bewusst geworden sei. Wenn man die Zahl 50 im Geiste verdoppelt, dann weiß man, was einem die Stunde geschlagen hat. Meine eigene Erfahrung ist anders. Mit 50 war mir klar, dass meine Jugend nun wirklich endgültig vorbei ist. Das ist aber keine große Sache gewesen. Ich hatte jede Menge Zeit gehabt, um mich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Mein Leben änderte sich dadurch nicht dramatisch.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden