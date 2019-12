Deutschlandkarte Länderformen

Länderformen Quelle: thetruesize.com und eigene Recherchen © 1kilo

Was aussieht wie Tintenkleckse oder die Ergebnisse eines Bleigießens, sind Länder ähnlicher Größe. Auf einem Globus würde einem der Zusammenhang nicht auffallen – man muss die Fläche betrachten, nicht die Form. Dann wird ersichtlich: Von den mehr als 190 Staaten sind elf ungefähr so groß wie Deutschland. Japan zum Beispiel ist von Nord nach Süd rund dreimal so lang, aber viel schmaler. Malaysia dagegen erstreckt sich von West nach Ost über die dreifache Distanz. Für Unterschiede sorgt vor allem die Natur: Die einzigen Länder auf unserer Karte, die keine Küste besitzen, deren Grenzen also ganz und gar der Mensch gezogen hat, sind Paraguay und Simbabwe. Die kompakteren Länder wie Polen haben den Vorteil, dass die Bürger ihr Land schneller durchqueren können. In Deutschland sind es von seinem nördlichsten Punkt auf Sylt bis zu seinem südlichsten im Allgäu nur 876 Kilometer – da hat der Norweger vom Süden bis Spitzbergen im Norden fast das Dreifache vor sich. Dafür ist Norwegen an seiner schmalsten Stelle auf dem Festland nur sechs Kilometer breit. Der Norweger kann hier schnell mal rüberlaufen, der Deutsche hat zwischen Eckernförde und Husum mehr als 50 Kilometer vor sich.