Mutterschaft Die Zeit vor dem Loslassen

Als meine Kinder klein waren, habe ich in jeder freien Minute Bücher von Frauen verschlungen, die davon erzählen, wie sehr sich ihr Leben verändert hat, nachdem sie Mutter geworden sind. Es waren Erfahrungsberichte mit Titeln wie Die Zicke im Haus oder Böse Mütter. Ich habe damals Vorbilder gesucht, aber keines der Bücher hat bis heute, siebzehn Jahre nach der Geburt meiner Zwillinge, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das einzige Buch, in dem ich mich wiederfinde, ist ein hinreißendes Bilderbuch von Jutta Bauer. Es heißt Schreimutter und beginnt mit den Worten: "Heute Morgen hat meine Mutter so geschrien, dass ich auseinandergeflogen bin."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden