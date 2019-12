Elizabeth Teissier "Das war ein Geschenk"

ZEITmagazin: Frau Teissier, in Ihrem Horoskop über Wladimir Putin haben Sie dem russischen Präsidenten "natürliche Autorität" aus "einem früheren Leben" zugeschrieben. Was haben Sie aus Ihrem früheren Leben geerbt?

Elizabeth Teissier: Es ist nicht hochmütig gemeint, aber ich habe das Wissen um die Bedeutung von Spiritualität, Religiosität und Philosophie mitbekommen. Schon mit 14 Jahren habe ich mich für die Erklärung unseres Daseins und für Psychologie interessiert. Ich wollte immer Medizin studieren, habe das später auch zwei Jahre lang gemacht, aber zuerst habe ich mich an der Sorbonne für Sprachen eingeschrieben und bin Gymnasiallehrerin geworden. Wissen Sie, ich habe einen starken Merkur im Sternzeichen Zwilling, und Zwillinge können sich schwer entscheiden. Der Unterricht gefiel mir, aber der Direktorin passte mein Äußeres nicht. Es war die Zeit, als man sich Rehaugen wie Brigitte Bardot schminkte. Sie stellte mich vor die Wahl: unterrichten oder gehen. Ich bin gegangen, weil diese Frau nicht mein Privatleben bestimmen sollte.

ZEITmagazin: Sie haben erfolgreich als Model und Schauspielerin gearbeitet. In einem Film stiegen Sie nackt aus der Badewanne, damals ein Skandal. Wenn die Leute auf Busen und Beine schauen, haben Sie gesagt, sei das manchmal ganz nützlich.

Teissier: Es ist aber auch sehr frustrierend, wenn du was auf dem Kasten hast! Ich dachte mir, okay, ich habe die Beine, aber auch was im Köpfchen. Warum sollte ich mich puritanisch verhalten? Wenn ich nur eine Intellektuelle gewesen wäre ...

ZEITmagazin: ... dann wären Sie wohl als Astrologin nicht so berühmt geworden.

Teissier: Mag sein, man kann das Leben nicht noch einmal leben. Ich bin mir aber sicher, dass man seinem Schicksal nicht entgehen kann, und ich war auch nicht immer obenauf. Die Vorwürfe gegen mich überschlugen sich, als ich mit der Astro Show im Fernsehen war. Es ist nicht lustig, als Hexe angesehen zu werden. Das war furchtbar! Die Astrologie erzeugt in modernen Gesellschaften Faszination und Ablehnung zugleich.

ZEITmagazin: Über die Ambivalenz der Astrologie haben Sie 2001 an der Pariser Sorbonne promoviert, die jedoch Astrologie bereits im 17. Jahrhundert von den Wissenschaften ausgeschlossen hatte. Ein Sturm der Entrüstung brach los, vier Nobelpreisträger protestierten. Es hieß, Sie seien nicht seriös genug. Hat Sie das verletzt?

Teissier: Natürlich, das ist eine offene Wunde, ich habe sehr gelitten! Ich hatte Pech, das stand in meinen Sternen, aber ich hatte auch Glück mit der Jury und bekam die Bestnote für meine 950 Seiten lange Arbeit. Mein Doktorvater, ein Skorpion, war sehr interessiert an meinem Thema. Er vertrat eine Schule der Soziologie, hinter der nicht alle Forscher stehen. Er war aber sehr erfolgreich, hat viel publiziert und hat viele Neider und Feinde. Die wollten ihn bekämpfen, ich war der Blitzableiter.

ZEITmagazin: Wie oft schauen Sie eigentlich in Ihr eigenes Horoskop?

Teissier: Jeden Tag, das ist wie eine Droge, mein Mann ärgert sich darüber, obschon er durch mich Zugang zur Astrologie gefunden hat. Ich untersuche schon so lange das kosmische Bild unseres Daseins, und ich verspüre den Auftrag, es meinen Mitmenschen zu vermitteln. François Mitterrand habe ich geraten, wann er mit dem amerikanischen Präsidenten telefonieren oder eine Fernsehansprache halten sollte. Nach seinem Tod habe ich ein Tonband unserer Gespräche veröffentlicht, als das bezweifelt wurde. Heute lesen 300.000 Menschen jeden Monat im Internet mein Horoskop.

ZEITmagazin: Ihren Mann Gerhard kennen Sie seit 38 Jahren, haben ihn aber erst 2011 geheiratet. Warum so spät?

Teissier: Das war ein Geschenk. Wir dachten beide, man kauft die Katze nicht im Sack. Wir haben uns ausprobiert und verstanden uns sehr gut. Es ist aber nur möglich, mit mir zusammenzuleben, wenn man mein Leben mit allen Konsequenzen lebt. Gerhard hat begonnen, eigene Wege zu gehen und Drehbücher geschrieben. Und sich nur noch darauf konzentriert. Da habe ich ihm die Koffer vor die Tür gestellt. Krisen bringen die Menschen paradoxerweise näher zusammen. Das hat mir gezeigt, dass er eine Persönlichkeit ist, die ich respektieren muss. Ich habe in eine Welt ohne ihn geschaut, und die gefiel mir nicht. Gerhard ist mir wichtiger, als ich dachte. Das war eine Lektion. Er hat uns beide gerettet, als er wieder an die Tür klopfte und sagte: Es ist alles blöd! Wir sind uns in die Arme gefallen.

ZEITmagazin: Was erwartet uns im Jahr 2020?

Teissier: Drei starke kosmische Zyklen, wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Einer davon wäre genug, der Zyklus zwischen Saturn und Pluto kommt nur alle 36 Jahre. Gott sei Dank kommt im Februar ein schöner Zyklus: Neptun ist Spiritualität, Jupiter der Planet der Entfaltung. Sind beide in Harmonie, bringt das Lösungen für unsere Welt. Aber ich bin nur ein kleiner Steinbock, der versucht, den Himmel zu verstehen.