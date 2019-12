Frikadellen mit Wasabi-Mayonnaise Weihnachts-Frikadellen

Ich werde manchmal gefragt, ob die Leute nervös sind, wenn sie für mich kochen müssen, wegen Kochkolumne und so, Sie wissen schon. Aber tatsächlich ist überhaupt niemand nervös, wenn er für mich kochen muss, ich habe offenbar keine besonders ehrfürchtig machende Ausstrahlung. Dafür bin ich aber selbst total aufgeregt, wenn ich für andere kochen muss, wegen Kochkolumne eben. Neulich habe ich Frikadellen für ein sehr anspruchsvolles Publikum zubereitet, und ich finde, sie sind mir sehr gut gelungen. Es war aber riskant, denn Frikadellen sind unberechenbare kleine Biester. Mal gelingen sie, mal zerfallen sie, und niemand kann sagen, warum. Es ist so, wie man abends seine nassen Haare zusammenbindet, sich ins Bett legt und am nächsten Tag entweder mit der besten Frisur seines Lebens aufwacht oder mit einem Vogelnest auf dem Kopf. Man weiß es vorher nicht. Frikadellen sind also kein optimales Weihnachtsessen, selbst gemachte Mayonnaise auch nicht, denn sogar an den Gelingt-garantiert-Rezepten wie diesem hier kann man scheitern. Dann sitzt man Heiligabend vor Hackfleischkrümeln mit Mayosuppe. Aber wenn beides gelingt: ein Festmahl.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden