Klaus Fischer Der Alchemist

Es gibt Menschen, die mich allein dadurch erschrecken können, dass sie ohne Ankündigung irgendwo herumstehen. Klaus Fischer ist so ein Mensch. Vor acht Jahren tauchte er vor einem Hotel in Berlin auf, kurz bevor ein Pokalfinale des FC Schalke begann. Aus dem Nichts schob er sich in mein Blickfeld, versenkte die Hände in den Hosentaschen und wartete auf einen Shuttlebus, der ihn zum Stadion bringen sollte. Klaus Fischer, der Fußballprofi, der nach Gerd Müller die meisten Bundesligatore schoss – 268. Der Stürmer, der durch seine Fallrückzieher bekannt wurde und mit den meisten Stimmen in die Jahrhundertelf des FC Schalke gewählt wurde. Der 1977 das Tor des Jahrhunderts erzielte.

Er stand da mit diesem wundervoll unbewegten Gesicht, das wie gemacht schien für ein expressionistisches Gemälde, es aber nur auf eine Briefmarke in Paraguay schaffte. Tausend Geschichten sind in dieses Gesicht geschrieben, aber Fischer hat es nie für nötig gehalten, sie in Worte zu fassen.

Der Zufall, ausgerechnet auf ihn zu stoßen, überforderte mich so sehr, dass ich meine Gedanken ordnen musste. Klaus Fischer. Es fällt mir nicht leicht, den großen Respekt für ihn von unkontrollierbarer Bewunderung zu trennen. Klaus Fischer ist für mich wie ein seltenes Naturereignis, ein Wetterleuchten, ein Meteoriteneinschlag, irgendetwas Kolossales, das man bestaunen kann, aber nie begreifen wird.

Ein Naturereignis? Das klingt absurd, ich weiß. Aber die Vorstellungswelt eines Fußballfans ist mit Absurditäten angefüllt, mit Erinnerungen an überragende Gestalten, die nie ihre Anziehungskraft verlieren. Der FC Schalke ist ein Nährboden für solche Erinnerungen, weil sich die Begeisterung seiner Fans auch aus einem Kollektivgedächtnis speist, das sogar gegensätzliche Menschen verbindet und ihnen das Gefühl von Zusammenhalt schenkt. So gleicht meine Erinnerung an Klaus Fischer einem Freundschaftsspiel, das stets versöhnlich beginnt und stets versöhnlich endet.

Dass dies kein ausgewogener Text über Klaus Fischer wird, deutet sich hier an. Ich will nicht verschweigen, dass er in den Siebzigerjahren zu den Fußballern gehörte, die wegen eines verschobenen Spiels vor Gericht standen. Noch heute ist ihm nichts peinlicher als dieser sogenannte Bundesligaskandal. Aber damit ist die Sache auch erledigt.

Ich wäre bereit, über eine Reihe von Menschen kritische Bemerkungen zu verlieren, aber sicher nicht über Klaus Fischer. Er verzauberte die westdeutsche Jugend, indem er die Gesetze der Wahrscheinlichkeit aushebelte. Er hat uns vorgemacht, dass man sich über das Naheliegende erheben kann, wenn man der Welt den Rücken zudreht. Im Ruhrgebiet beherrschten trostlose Mietshausfassaden das Bild, als er anfing, ein Fußballspiel südamerikanisch zu interpretieren. Er vergoldete eine graue Zeit. Er ist, ganz ohne Zweifel, ein Alchemist. In wenigen Tagen wird er 70 Jahre alt.

Wenn er in der Luft lag, staunten die anderen: Rainer Bonhof (rechts), als Fischer 1977 für die Nationalmannschaft das Tor des Jahrhunderts schoss. © Sven Simon /​ ddp images

Ende November habe ich ihn besucht, als er gerade ein paar Tage in Zwiesel im Bayerischen Wald verbrachte, seiner Heimat. Am Telefon hatte er angekündigt, er wolle mehrere Pressekonferenzen einberufen, und ich wunderte mich. An ihm haben sich Reporter die Zähne ausgebissen, kein Spieler konnte ausdrucksvoller schweigen als er. "Es ist nicht die Art von Pressekonferenz, die Sie sich vielleicht vorstellen", sagte er am Telefon.

Zehn Uhr, auf die Minute pünktlich steht er vor dem Restaurant, in dem wir mit ihm verabredet sind, der Fotograf des ZEITmagazins und ich. Fischer setzt sich an unseren Tisch. Als ich ihn frage, ob er noch immer keine Bücher lese, antwortet er: "Ja, stimmt." Nach dem Ende seiner Schulzeit wurde er Glasbläser in Zwiesel, wie seine drei Brüder, vertiefte sich sehr oft in den Sportteil der Zeitung, fasste aber nie ein Buch an. Wahrscheinlich ist Klaus Fischer der einzige Mensch der Welt, der eine Autobiografie herausbrachte, die er selbst nie gelesen hat. Auch um diese Gelassenheit beneide ich ihn. Einer Journalistin, die den Text seines Buches schrieb, hatte er sein Leben erzählt. Später suchte er die Fotos aus, blätterte durch das Manuskript, interessierte sich aber nicht für die vielen Sätze. Er ist ein Mensch, der sich aufs Wesentliche konzentriert.

Ein Jahrzehnt lang spielte Klaus Fischer für den FC Schalke 04, er wurde mit dem Verein Pokalsieger und Vizemeister. Nur Gerd Müller traf in der Bundesliga öfter als er. © Julian Baumann

Klaus Fischer will uns die Orte seiner Kindheit zeigen, verlässt das Restaurant, steigt in sein Auto und fährt außerhalb der Kleinstadt einen Hang hinauf. Er deutet auf den Bach, in dem er schwimmen lernte, fährt vorbei an seinem Elternhaus, in dem er zur Welt kam, an der Kirche, in der er heiratete. Schließlich steht er im Verkaufsraum der Glasfabrik, in der er als junger Mann 600 Mark im Monat verdiente, gerade mal 200 Mark weniger als anschließend beim Verein 1860 München, Fischers erster Station in der Bundesliga.

Fragt man ihn, worauf er stolz ist, dann antwortet er: "Ich war der erste Nationalspieler aus dem Bayerischen Wald." Für Menschen wie ihn endete der Berufsweg gewöhnlich in einer Fabrik oder, wie bei seinem Vater, als Arbeiter im Wald. Nur sehr wenige Fußballspieler, Fischers beste Freunde, durften ihn damals Walter nennen – eine Anspielung auf Walter Demel, einen berühmten Skilangläufer, der auch aus dem Bayerischen Wald kam. Zwei ehemaligen Fußballprofis ist die Vertrautheit, ihn Walter zu rufen, noch heute gestattet: den Zwillingen Erwin und Helmut Kremers. Und noch heute lässt sich Fischer die Heimatzeitung Der Bayerwald-Bote täglich nach Gelsenkirchen liefern, wo er lebt.